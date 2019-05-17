Число арестованных на акциях в Екатеринбурге достигло 30 человек

Число арестованных на акциях против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге достигло тридцати человек, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на решения Верх-Исетского суда и мирового судьи. Они накануне рассмотрели ещё девять материалов в отношении участников протестов.

По данным "Интерфакс", за период с понедельника (когда начались протесты) по четверг в отношении 98 человек составили 102 административных протокола.

Правозащитный проект "Апология протеста" сообщает, что в спецприёмник к арестованным активистам не пустили адвоката Алексея Бушмакова. Он заявил о воспрепятствовании реализации права на защиту.

В четверг мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что стройка храма приостановлена. Это произошло вскоре после того, как президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди жителей района, где собираются строить храм.

Сегодня мэр Высокинский провёл пресс-конференцию, на которой отметил, что будет обсуждать форму проведения опроса с другими депутатами, и что задача – сделать это не быстро, а правильно. Вопросы будут формулировать социологи. При этом Высокинский не дал конкретного ответа, будут ли опрашивать весь город, или только жителей района, где находится сквер.

Мэр также утверждает, что власти собираются строить в городе новые скверы. В этом году их построят семь, а всего в разработке около сорока площадок.

Комментируя задержания десятков участников несогласованных акций протеста, Александр Высокинский заявил, что власти всегда гордились общественной активностью, но осудил тех, кто якобы пытается "раскачать ситуацию". Мэр также похвалил полицейских за то, что те "давали горожанам высказаться" в первый день акции, хотя она и не была согласована.