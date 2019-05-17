Правозащитники призвали остановить преследование геев в Чечне

Правозащитная организация Amnesty International передала в Кремль петицию с требованием расследовать факты преследования ЛГБТ-сообщества в Чечне, а также установить и наказать виновных. Петицию подписали около 280 тысяч человек, сообщается на сайте правозащитников.

В организации отмечают, что обратились к российским властям намеренно 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией (IDAHOBIT). В этот день в нескольких европейских столицах прошли акции у российских посольств.

​В Лондоне активисты Amnesty International попытались сами передать собранные ими подписи российским дипломатам, но к демонстрантам никто не вышел. Cобравшиеся расстелили перед посольством радужный флаг с надписью "Справедливость" и разложили на нём 40 роз, что соответствует предполагаемому числу жертв последней волны преследований гомосексуалов в Чечне.

В Париже сторонники правозащитной организации провели акцию с поцелуями. Перед посольством одновременно поцеловались около 20 активистов. Российские дипломаты также не приняли собранные подписи.

В начале января 2019 года Российская ЛГБТ-сеть сообщила, что в Чечне началась новая волна репрессий против гомосексуалов. По данным организации, с конца декабря в республике были незаконно задержаны, как минимум, 40 мужчин и женщин, двое мужчин умерли от пыток. Как утверждается, пытки стали более жестокими и применяются не только к мужчинам, но и к женщинам. Власти Чечни продолжают отрицать сообщения о преследованиях и убийствах геев.