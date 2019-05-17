РАН отказалась присвоить Кириллу звание почётного профессора

Российская академия наук (РАН) не присвоит звание почетных профессоров патриарху Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Об этом "Открытым медиа" сообщила представитель академии Светлана Попова. На вопрос корреспондента, остаются ли в силе планы по внесению изменений в устав РАН для того, чтобы присудить это звание главе Русской православной церкви, представитель академии ответила: "Эти планы в силе не остаются". С чем это связано, Светлана Попова не объяснила.

Звание "почётный профессор РАН", согласно уставу академии, присуждается "выдающимся деятелям мировой культуры, учёным, государственным и общественным деятелям, внесшим существенный вклад в развитие науки и цивилизации, в обеспечение взаимопонимания и сотрудничество между народами".

В 2010 году патриарх Кирилл стал почётным профессором Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, где в 2012 году была создана кафедра теологии.

О планах РАН присвоить звания почетных профессоров патриарху Кириллу и Матвиенко стало известно в середине января. Позднее в академии заявили, что новость была ошибкой, и удалили пресс-релиз о церемонии с сайта, но через какое-то время публикацию восстановили.