Радио Свобода рассказывает о людях, вышедших на защиту стройки храма в сквере у Театра драмы в центре Екатеринбурга. Они оказались связаны с РПЦ, "отжимами" бизнеса у местных предпринимателей и конфликтом вокруг строительства Томинского ГОК в соседней Челябинской области.

В Екатеринбурге вечером 13 мая, в первый день массовых протестов жителей города против строительства храма в городском сквере, на защиту места будущей стройки вышли молодые люди спортивного телосложения. Некоторые из них грубо выталкивали протестующих за пределы сквера и бросали в них горящие окурки, а один распылил в толпу баллончик с перцовым газом. Действия этих людей напомнили многим наблюдателям украинских "титушек" – молодых людей, которые были наняты властями Украины для разгона сторонников евроинтеграции во время акций протестов 2013–2014 года в Киеве и других украинских городах. Слово "титушки" появилось еще до начала Евромайдана, в мае 2013-го, когда молодой боксёр из города Белая Церковь Вадим Титушко напал на журналистов во время акции оппозиционного движения "Вставай, Украина!". Впоследствии он был осужден за это нападение на 3 года условно, но в 2018-м совершил разбойное нападение и был объявлен в розыск украинской полицией.

Значительную часть спортивных молодых людей, вставших в первый вечер протестов на защиту сеточного забора вокруг сквера у екатеринбургского Театра драмы, составляли бойцы Академии единоборств РМК (Русской медной компании Игоря Алтушкина, одного из спонсоров и инициаторов строительства храма наряду с совладельцем Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андреем Козицыным). Многие из них были в футболках с логотипом академии.

Боец смешанных единоборств (Mixed Martial Arts, MMA), участник боев UFC (Ultimate Fighting Championship, Абсолютного бойцовского чемпионата) Иван Штырков не скрывал своего участия в противостоянии с противниками строительства храма, но старался заверить журналистов, что никаких противоправных действий он или его коллеги не совершали. Вместо этого он обвинил в нарушении закона митингующих, пытавшихся убрать ограждения будущей стройки в сквере: "Сам факт, что люди поступили так, как поступили, доказывает их глупую точку зрения. Это просто правонарушения. Мы прекрасно знаем, что это законная территория под застройку храма. Когда люди себя ведут подобным образом, они должны нести наказание", – сказал Штырков в интервью екатеринбургскому изданию E1:

Еще одним бойцом, тренирующимся на базе Академии единоборств РМК и пришедшим 13 мая в сквер у Театра драмы, стал боксёр из Дагестана Магомед Курбанов. Тем не менее, к моменту самого активного противостояния с митингующими представители Академии разошлись по домам, а их место заняли не менее крепкие ребята без каких-либо черт, с помощью которых их можно было бы отнести к тому или иному спортивному клубу. Радио Свобода удалось с помощью открытых источников установить личности некоторых из них и узнать об этих людях много интересного.

"Русский силомер"

В числе участников противостояния на разных его этапах были замечены казаки и представители РПЦ. Последних представлял старший священник екатеринбургского Храма на Крови Максим Миняйло. Свидетели событий пишут, что он вел себя "крайне достойно". Паблик "Типичный Екатеринбург" в социальной сети "ВКонтакте" цитирует главного редактора портала "66.ру" Богдана Кульчицкого: "Священник ходил среди противников строительства храма и разговаривал с каждым, кто того захочет. Спокойно и достойно, несмотря на издевки, шуточки, передергивания и то, что сейчас принято называть "оскорблением чувств верующих", которые сыпались на него в изобилии". Впрочем, Миняйло же на совещании у губернатора Свердловской области назвал протестующих против храма “террористами”.

Рядом с Миняйло в сквере все время находился человек в черной кепке с большим крестом в руках, который, как кажется на этом фото, вот вот заплачет. Радио Свобода удалось идентифицировать "крестоносца" как Игоря Пыжьянова, председателя спортивно-патриотического отдела Екатеринбургской епархии. Как и "титушки", которые появились в сквере чуть позже, он близок к силовым видам спорта: из описания на сайте епархии следует, что 40-летний Пыжьянов был многократным абсолютным чемпионом Урала по армрестлингу и руководил спортивным клубом "Русский силомер". В своем отделе, который он возглавляет с 2004 года, Пыжьянов организовывал, в числе прочего, "Ежегодную легкоатлетическую эстафету "Царский беговой марафон" в честь дня рождения святого страстотерпца Царя Николая II", спортивно-патриотический турнир "Силовой экстрим" и "спортивно-патриотические соревнования" среди осужденных колоний под названием "Три часа свободы". Максим Миняйло ушел с акции протеста вечером 13 мая, однако Пыжьянов на ней остался и до поздней ночи позировал фотографам с иконой в руках.

"Русский медведь"

Но вернемся к бойцам Академии единоборств РМК. Еще один из них, профессиональный боксёр и тренер Александр Этвиш, выступает на ринге под прозвищем Русский медведь. Он несколько раз попал в объективы камер 13 мая – во многом благодаря своей колоритной внешности и бороде.

Этвиш ведёт аккаунт в Инстаграме, где он открыто высказался по поводу конфликта вокруг строительства храма, назвав защитников сквера "волосатыми разукрашенными петухами":

Имя и фамилия Александра Этвиша не первый раз фигурируют в скандалах в Екатеринбурге. В 2015 году, когда ему было 22 года, Этвиша заметили в составе группы молодых спортивно сложенных ребят, занимавшихся "отжимом" и поджогами торговых киосков на автобусных остановках. Тогда, если верить сайту "УралИнформБюро", он был членом спортивного клуба "Витязь". Как рассказывал изданию местный предприниматель по имени Антон, неизвестные захватили арендованный им участок на улице Восточной, 158, где бизнесмен начал устанавливать павильон.​

"Через несколько дней туда прибыл амбал с металлической трубой и проломил дверь киоска. Далее ОПГ стала мешать ведению бизнеса, подсылая с угрозами здоровых парней из спортивного клуба "Витязь", – рассказывал Антон журналисту "УралИнформБюро". По словам бизнесмена, с подачи горадминистрации был вывезен на штрафстоянку еще один его киоск, якобы за нарушение закона, но на его месте тут же вырос новый, принадлежащий уже другим людям: "Захватчики ведут себя уверенно. Мы полагаем, что у ОПГ есть подвязки в администрации и знакомые в полиции. Не исключено, что налицо какой-то коррупционный сговор".

Фотографии Александра Этвиша, стоящего со скрещенными на груди руками в составе группы молодых людей на крыльце одного из торговых павильона бизнесмена, а также идущего по улице с сигаретой в зубах, до сих пор доступны на форуме екатеринбургского сайта E1.ru, где его идентифицировал один из пользователей.

"​Палач" и его команда

На многих фотографиях с места событий 13 мая в Екатеринбурге обращает на себя внимание высокий, мускулистый человек в надвинутой на глаза бейсболке и кофте с логотипом Under Armour. На одном из видео он грубо вступает в диалог с протестующими против строительства храма и заявляет, что они пришли к скверу за деньги. Его слова встречают дружным смехом.

Издание E1.ru разместило снимок, на котором этот человек, оттянув воротник футболки, демонстрирует большую татуировку на груди – это хризма, традиционный христианский символ, состоящий из монограммы имени Христа и греческих букв альфа и омега.

Радио Свобода удалось установить личность обладателя татуировки и большинства окружающих его на снимках людей, судя по социальным сетям, все они знакомы между собой.

На первом плане слева, в бейсболке, стоит Григорий Палышев (аккаунт "ВКонтакте", сохраненная копия), в его аккаунте "ВКонтакте" фотография из зала для боевых единоборств, вымпел "Армейский рукопашный бой" и подписка на страницу "Федерация тайского бокса России". Обнаружить информацию о спортивных достижениях Палышева Радио Свобода не удалось.

Человек в бейсболке Under Armour за правым плечом центральной фигуры – Егор Балаев (аккаунт "ВКонтакте", сохраненная копия), выпускник Уральского финансово-юридического института 2014 года. Балаев подписан на несколько страниц, связанных с единоборствами, в том числе на страницу Академии единоборств РМК. На многих снимках его можно увидеть с другими бойцами в спортивных залах и с бывшими сослуживцами из 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (дислоцирована в Улан-Удэ).

Еще один человек из заднего ряда, в бейсболке с белым логотипом – Кирилл Янкин. Его аккаунт "ВКонтакте" закрыт, но Янкина можно обнаружить на снимках друзей: он часто участвует в спортивных мероприятиях. Вероятно, именно этот Кирилл Янкин отметился выступлением за непрофессиональную футбольную команду "Автомобилист" из Верхней Пышмы (пригород Екатеринбурга) и представлял на соревнованиях по охранному многоборью ООО ЧОП "Объединение Форпост-УЭМ" (аффилировано с Уральской горно-металлургической компанией, еще одним спонсором строительства храма в сквере у Театра драмы).

Мужчина с короткой стрижкой, выглядывающий из-за плеча человека в футболке все той же фирмы Under Armour, – Игорь Греков, его аккаунт "ВКонтакте" тоже закрыт. Обнаружить какие-либо подробности биографии Грекова Радио Свобода не удалось, но в социальной сети он дружит с Палышевым, а Балаев – с Янкиным.

Наконец, мужчина в футболке Under Armour справа на первом плане – предположительно, 29-летний екатеринбуржец Вадим Хасанов (его аккаунт закрыт), который, впрочем, не связан в социальных сетях с другими героями фотографии.

У Грекова, Палышева и Балаева есть как минимум один общий на троих друг во "ВКонтакте" – Дмитрий Ковалёв (аккаунт "ВКонтакте", сохраненная копия). Его нет на фотографиях из сквера, потому что Ковалев, в отличие от своих приятелей, не участвовал в разгоне протестующих. Об этом он сам рассказал Радио Свобода в переписке. По словам Ковалёва, он давно знает Григория Палышева. Ковалёв также подтвердил, что на фото E1.ru есть и Палышев, и Егор Балаев. Протестующих против постройки храма Дмитрий Ковалёв называет "навальнятами". Он уверен, что они выходят на акции протеста за деньги, и считает, что строить храм властям и церкви мешают "бесы".

Назвать самого интересного человека на снимке – того самого обладателя татуировки, который сложил руки в почти молитвенном жесте в центре кадра – Ковалев отказался, заявив, что у этого человека нет аккаунтов в социальных сетях, хотя он "немало добился в спорте". Радио Свобода удалось установить его имя своими силами, это – Константин Урядов, 1977 года рождения. В прошлом, с 2001 по 2013 год, Урядов под прозвищем Executioner (Палач) выступал в официальных соревнованиях по смешанным единоборствам, провел 9 боев, из которых выиграл 4 и проиграл 5. На имеющихся в открытом доступе фотографиях и видео, которые относятся примерно к 2013 году, у Урядова видны татуировки с драконом и иероглифами, но еще нет "хризмы" на груди. Тем не менее на фото из сквера именно он – это подтвердил Радио Свобода Дмитрий Ковалёв.

В 2005 году 28-летний Урядов стал победителем "международного турнира Настоящих мужчин по экстремальным единоборствам". Издание ural.ru писало тогда, что "настоящий мужчина" начал заниматься спортом после армии в 20 лет, работает в охранном предприятии и любит читать книгу "Топотушки" с двухлетним сыном, который "уже знает, что такое отжиматься и делать зарядку".

Ещё на одном снимке, сделанном в екатеринбургском сквере, Радио Свобода удалось установить очередного представителя той же дружеской компании (справа от Урядова) – это Василий Пастухов (аккаунт "ВКонтакте", сохранённая копия), подписанный в этой социальной сети и на страницу "Храм Святой Екатерины", и на Академию единоборств РМК. В соцсети Пастухов дружит с Грековым, Ковалевым и Янкиным.

У нескольких спортсменов со снимка есть еще один любопытный общий друг: Пастухов, Балаев и Ковалев (а возможно, Греков и Янкин тоже – но их профили закрыты и точно выяснить нельзя) связаны в социальной сети "ВКонтакте" с Кириллом Орловым. В закрытом аккаунте Орлова можно увидеть только фото профиля – снимок боксерского поединка. Радио Свобода предполагает, что этот человек – боксер и сотрудник ЧОП "РМК-Безопасность", который в эти дни выступает в роли потерпевшего в суде против координатора штаба Навального в Челябинске и участника конкурса на пост главы этого города Бориса Золотаревского.

Конфликт произошел в июне 2018 года: группа челябинских активистов приехала на место строительства Томинского горно-обогатительного комбината, который возводит в соседнем регионе с Екатеринбургом Русская медная компания. Их задержала группа охранников с нашивками ЧОП "РМК-Безопасность", один из чоповцев, Кирилл Орлов, после небольшой потасовки заявил, что Золотаревский причинил ему "боль в области сердца". "Это выглядело как клоунада. Затем другой его коллега картинно завалился на землю и сказал, что я его повалил. Это, конечно, не так", – рассказывал Золотаревский "Новой газете". В январе 2019 года активиста вызвали повесткой в суд и предъявили обвинения в умышленном причинении Орлову легкого вреда здоровью. Суд по этому делу продолжается, очередное заседание назначено на 12 июля.

Обращает на себя внимание пристрастие многих из "титушек", явившихся в сквер на защиту забора, к одежде американской фирмы Under Armour. Кстати, в бейсболку именно этой марки одет и один из охранников (возможно, именно Кирилл Орлов), задержавших Бориса Золотаревского под Челябинском прошлым летом. В Россию этот бренд пришел относительно недавно, в 2017 году, и пока представлен только в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На мировом рынке американская компания регулярно демонстрирует поддержку ЛГБТ-сообществу, а прошлым летом посвятила этому специальную коллекцию. В переписке с Радио Свобода Дмитрий Ковалёв отверг версию о том, что Under Armour является спонсором каких-либо клубов единоборств в Екатеринбурге, сказав, что он и его друзья выбирают эту марку, поскольку она выпускает "удобную спортивную одежду".