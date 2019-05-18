В Ульяновске прошли сходы за и против строительства храма

Вечером 17 мая в Ульяновске состоялся сход граждан на месте предполагаемого строительства православного храма Александра Невского. Инициаторами схода были жители города, недовольные тем, что храм намереваются строить посреди зеленой зоны в Засвияжском районе города, около ДК “УАЗ”.

Собравшиеся были обеспокоены информацией о том, что ради строительства собираются вырубить или пересадить около 50 деревьев. По информации мэрии, приход храма попросил администрацию города пересадить только 18 деревьев и кустарников. Место строительства уже огорожено забором.

Корреспондент Радио Свобода отмечает, что при внешнем сходстве с ситуацией в Екатеринбурге, протест в Ульяновске более скромен по масштабу. При этом власти и РПЦ подготовились к нему и сами предоставили усилительную аппаратуру. На сходе число сторонников храма значительно превышало число его противников. Всего с обеих сторон на сход пришло около 200 человек.

Лидер региональной организации “Единой России”, заместитель председателя областного Заксобрания Василий Гвоздев, обратился к собравшимся с приветствием: “Христос воскрес!” Он утверждает, что в поддержку строительства храма было собрано более тысячи подписей.

Заместитель мэра Ульяновска Михаил Сычев рассказал, что приходская община получила в пользование более 4 гектаров территории по договору с областным агентством государственного имущества и земельных отношений. Разрешение на строительство храма выдано после проведенных общественных слушаний, заявил чиновник.

Противникам и защитникам храма оказалось трудно находиться рядом друг с другом. Началась перепалка, после которой противники храма отделились от остальной толпы и провели в стороне свой сход. Сотрудники полиции и регионального Центра “Э” следили исключительно за противниками строительства храма, но вмешиваться не стали.

Каменный храм хотят построить взамен небольшого деревянного, который стоит здесь с 2010 года и, по словам его настоятеля Иоанна Березы, не вмещает всех прихожан. Священник утверждает, что стройка деревьям не помешает, наоборот, планируется расширить территорию сквера.

Представитель протестующих, депутат областного заксобрания Виктор Кузин, в свою очередь, заявил Радио Свобода, что публичные слушания были кулуарными, а участок земли "непонятно как" перешел из статуса рекреационного в статус, позволяющий коммерческую застройку. По мнению Кузина, пересаженные деревья, скорее всего, не выживут, к тому же соседство храма и развлекательного центра неуместно.

Противники стройки в зеленой зоне начали собирать подписи под обращением к губернатору области Сергею Морозову, главе Ульяновска Сергею Панчину и прокурору области Сергею Хуртину с просьбой отказаться от застройки участка.