На акции против строительства храма в Екатеринбурге задержаны ещё 5 человек

Пятеро участников протеста против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга задержаны в ночь на субботу. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на правозащитника Ольгу Иванцеву. С начала протеста задержаны десятки человек.

С понедельника в городе продолжаются акции против возведения собора святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы в центре города, неподалёку от Ельцин-центра. Они уже привели к столкновениям участников протеста с полицией и охраной стройки.

Строительство приостановлено после того, как ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин. Он предложил провести опрос жителей — нужен ли им этот собор. В субботу утром в городе проходят переговоры между противниками строительства и мэром города Александром Высокинским.