На акции против строительства храма в Екатеринбурге задержаны ещё 5 человек

Пятеро участников протеста против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга задержаны в ночь на субботу. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на правозащитника Ольгу Иванцеву. С начала протеста задержаны десятки человек.
С понедельника в городе продолжаются акции против возведения собора святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы в центре города, неподалёку от Ельцин-центра. Они уже привели к столкновениям участников протеста с полицией и охраной стройки.
Строительство приостановлено после того, как ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин. Он предложил провести опрос жителей — нужен ли им этот собор. В субботу утром в городе проходят переговоры между противниками строительства и мэром города Александром Высокинским.
- В пятницу днём, по данным "Интерфакса", число арестованных на акциях против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге достигло тридцати человек. В отношении 98 человек составили 102 административных протокола.
- Свердловский областной суд снизил в субботу сроки ареста девяти участникам акций, сообщает проект "Апология протеста".
- Полиция задержания демонстрантов в ночь на субботу пока не комментировала.
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