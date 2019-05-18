Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев допустил перенос места строительства храма в Екатеринбурге. В своём обращении к жителям города он заявил, что в понедельник власти опубликуют список из возможных площадок - помимо сквера у Театра драмы в нём будет ещё как минимум четыре места.

Куйвашев также призвал граждан предлагать свои варианты, заверил, что они будут рассмотрены и пообещал провести опрос.

Губернатор в своём обращении подчеркнул, что возникли два диаметрально противоположных мнения о строительстве храма. "Если ошибки допущены, в том числе и мной, то надо это признать и исправить ошибки", - заявил чиновник.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в эту субботу встретился с группой защитников сквера у Театра драмы, где с начала недели продолжались акции протеста. Градоначальник вновь назвал корректной работу полицейских, которые задерживали участников протестов. При это он заявил, что сейчас идет проверка вмешательства в акцию членов бойцовских клубов, которые выступили в защиту храма.

На вопрос, в каком формате будет обсуждаться решение о строительстве храма, мэр Высокинский заявил, что опрос можно провести быстрее чем референдум, подготовка которого может затянуться до конца года. В ответ на это защитники сквера напомнили чиновнику, что при аннексии Крыма Россией в 2014 году референдум организовали за две недели.

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