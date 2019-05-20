"Ваш заказ доставит репортёр". Стыдно ли работать курьером

В четверг 16 мая директор по медиакоммуникациям Mail.ru Group Анастасия Жбанова сообщила в Facebook о начале новой рекламной кампании принадлежащей Mail.ru Group службы доставки Delivery Club. Одной из главных целей кампании, по словам Анастасии, было заставить клиентов уважительнее относиться к курьерам:

Кампания сразу же породила волну насмешек и пародий:

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Николай Данилов:

Рекламистам Delivery Club пора уже думать о будущем: "Ваш заказ на Марс доставит бакалавр по физике и экономике. Илон собирает машинки у обожает далекие путешествия".

Конечно же, не обошлось и без постов о засилье мигрантов:

Но не только. Среди курьеров, выбранных для рекламы, оказались заслуженный артист России, учитель и репортер. То, что теперь они работают курьерами, вызвало у многих не столько уважение, сколько жалость и возмущение тем, что квалифицированным людям в России приходится развозить еду.



Артём Голенков:

Это очень печально, что заслуженный артист России и бывший офицер в нашей стране не нашел себе другого занятия. Как бы после такого не подавиться доставленной им пиццей.



Алиса Зюс:

Очень страшно оказаться на такой фоточке.



Юлия Зоренко:

Ужас! Вся культурная элита в курьерах бегает! Бедные люди.

Alex Angel:

Какой идиот придумал эту рекламу. Не важно, кто ты есть и кем ты хочешь быть - ты всё равно будешь разносить еду. Яркий пример катастрофы на рынке труда - квалифицированные люди не могут найти работу и идут в курьеры. Явная демонстрация, что в современной России у тебя одно будущее: курьер. Жесть какая-то.​

Наталья Осипова:​

Нужно теперь рекламу Яндекс-такси, сервиса нянь, прорабов. А какая роскошная могла бы выйти реклама рынков вещевых в 90-е. Инженер-оптик, оборонное предприятие, высокоточные технологии, 36 лет, двое детей, муж безработный - торгует трусами и носками.

Вспоминают "Мертвые души".

Геннадий Смирнов:

По поводу новой рекламы службы доставки еды тоже все сказано и довольно давно:

– Да чего вы скупитесь? – сказал Собакевич. – Право, недорого! Другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь, а не души; а у меня что ядреный орех, все на отбор: не мастеровой, так иной какой-нибудь здоровый мужик. Вы рассмотрите: вот, например, каретник Михеев! ведь больше никаких экипажей и не делал, как только рессорные. И не то, как бывает московская работа, что на один час, – прочность такая, сам и обобьет, и лаком покроет!

.... Милушкин, кирпичник! мог поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников, сапожник: что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо, и хоть бы в рот хмельного. А Еремей Сорокоплёхин! да этот мужик один станет за всех, в Москве торговал, одного оброку приносил по пятисот рублей. Ведь вот какой народ! Это не то, что вам продаст какой-нибудь Плюшкин.

Обвиняют Delivery Club в лицемерии.

Андрей Иванов:

О, моё любимое лицемерие в действии! Нет, ребята, значимость профессии доставщика еды минимальная - это доказывают даже сами компании, платя копеечную зарплату им, ведя себя с ними как с низкоквалифицированными работниками, да ещё и штрафуя нехило. Курьерами работают не от хорошей жизни. Пытаясь обратить на себя внимание и использовать в своих маркетинговых интересах подобное для компании просто унизительно.

И даже в том, что фирма строит рекламу на чужой беде.

Дмитрий Коваленин:

Улыбки этих несчастных - фейк, и все это понимают. Пока эти люди в такой заднице, радоваться тут нечему, а гордиться глупо. У Цвейга в "Нетерпении сердца" есть это определение Фальшивого Сострадания - когда мы смотрим на покалеченную собаку и думаем: "Слава богу, со мной этого не случилось". Делать рекламу своего бизнеса на чужих костях (пусть даже временно проигравших), как и заставлять этих бедолаг улыбаться сквозь слёзы, может только конченый подлец.

Другие уверены, что у рекламы была благородная цель, но ругают исполнение.



Олег Новиков:

Цель такой рекламы понятна и она правильная. Но реализация странная. «Пиццу вам доставит гей, аутист, еврей, не плюйте им в лицо, они тоже люди». Примерно так считывается. Да забыл, «я не ксенофоб, у меня есть знакомый армян, он мне ремонт делал». Примерно так эта реклама выглядит. Уважать человека, это естественно.

Андрей Чигаров:

Зачем вообще надо было писать про учителя или бывшего офицера? Писали бы просто про увлечения или способности людей - альпинист, футболист, полиглот и т.д. - не было бы никакой противоречивости. Была бы хорошая "очеловечивающая" реклама: вот посмотрите, какие у нас интересные люди работают. А получилось... ну такое...

Анна Наринская:

Деливери клаб выставляет своих курьеров как неудачников и предлагает им посочувствовать. То есть сама компания вовлекает их в такие отношения с нами – смотрите, какой милый человек, преподавал детям Достоевского, теперь разносит еду. И можно сколько угодно говорить, что, возможно, они вполне довольны своей ситуацией, это их выбор и они носят свои короба присвистывая и что ощущать это чувство сожаления – высокомерие и «думанье за другого», но с тем, как работает восприятие, сделать ничего нельзя.

Павел Жеребин:

По идее, эта реклама должна напомнить барчукам, что те, кого они называют «обслугой», тоже люди. Но я думаю, что выводы будут сделаны обратные - упивающиеся гордыней от возможности заказать еду с курьерской доставкой, они еще больше будут подхамливать курьерам, собенно радуясь той возможности, что к ним в зеленой куртке придет некий неудачник из бывших.

А нормальные люди и так доброжелательны и вежливы с курьерами, продавцами, таксистами, и т.п. Безо всякой рекламы, просто потому, что это естественно.

Ольга Нечаева:

Очень интересный и грустный пример того, как не чувствование культурного контекста полностью меняет результат.

Все началось с хорошей идеи - придание человеческого лица "людям без лица", курьерам, дабы несколько повысить эмоциональную лояльность покупателей.

Предположу, что делали эту рекламу молодые люди, не пережившие 90-х в осознанном возрасте.

Для них "заслуженный артист работает курьером", "учитель литературы развозит пирожки", "доктор наук расставляет консервы в супермаркете", "профессор моет сортиры" - это прикольный сюжетец. Ишь ты как бывает.

Им кажется, что все эти бывшие артисты, журналисты, учителя, врачи, ученые, матери-одиночки, иммигранты которых прожевала и выплюнула жестокая бессердечная реальность бесконечного развала и воровства - этакие клевые хипстерские неформалы. Этакие западные экстравагантные старички, дай-ка потаскаю тяжёлую сумку по пыльному городу 10 часов в день. Ну по приколу.

Они не видели, не знают и не могут соотнести это с трагедией миллионов. Трагедией людей, которых буквально вышвырнули за борт в процессе разворовывания изначального капитала, преподавателей скрипки, вынужденных торговать сковородками на черкизовском рынке, бежавших от гражданской войны и погромов жителей средней Азии, ученых, таксующих по ночам, чтобы прокормить семью, когда по талонам 3 кг риса в руки, работников научных лабораторий, моющих зассанные подъезды по ночам, доцентов, грузящих вагоны.

И дело ведь не в том, что работа курьера, грузчика или уборщика туалетов - постыдная, или не достойна уважения. Дело в том, что за выбором этой работы стояли в нашей истории сломанные жизни, личные трагедии. И стояли они не только в девяностые, а уже не первое поколение.

А в довесок наше неизбывное деление на холопов и господ, которое тоже не выкорчевано ни революцией, ни поколениями.

И незнание, нечувствование этой трагедии, истории, контекста - это очень грустно.

В доме повешенного не говорят о веревке.

Некоторые не поверили в то, что герои рекламы настоящие. Особенно большие сомнения вызвала репортёр Наталья.



Анна Монгайт:

В этом рекламном проекте про персонификацию курьеров Деливери клаб меня вот очень заинтересовала фигура репортера федерального канала Натальи, которая подрабатывает доставкой еды. Это что за канал такой? Хотя это, конечно, моя мечта, чтобы суши мне привозили никому ненужные Соловьев и Киселев, а я им , конечно, не дам на чай. Пусть прозябают.

Сомнения подкрепили и скриншоты из инстаграма героини плаката.

Сама Наталья Андреева в интервью Inc и Медузе утверждает, что она действительно ушла из ВГТРК, работает курьером, зарабатывает больше тех 60-70 тысяч в месяц, которые ей платили на телевидении, возвращаться туда не собирается и хочет уехать жить в Португалию. То, что она ушла с ТВ, подтверждает и информация из её профиля в Facebook:

Свой уход из журналистики Наталья в интервью объясняет тем, что сорвала себе здоровье на этой трудной и нервной работе и даже попала в реанимацию с подозрением на инсульт. Но некоторые хотят видеть другие причины:

Николай Усков:

Это зеркало! Смотримся и узнаем себя! Люди не могут заработать на профессии, которую сами выбрали и полюбили, которой выучились; им приходится заниматься нелюбимой и менее квалифицированной работой, чтоб выжить. Она - репортер, может, обрыдло работать в несвободных подкаблучных СМИ?!? Из заграницы (а большинство доставщиков - люди из бывших республик СССР) люди приехали от плохой жизни сюда, к нам, и готовы работать доставщиком. И наши уезжают десятками тысяч из РФ Сказочного, так же мирясь с тем, что будут выполнять менее квалифицированный труд за большие деньги в странах со свободой и перспективой для детей и т.п.

Но есть и люди, у которых эта реклама не вызывает негативных чувств, скорее служа напоминанием о том, что жизнь может повернуться по-всякому, и развоз еды -- совсем не обязательно тупик на жизненном пути. Руководитель проектов в области образования Мария Иванова запустила в воскресенье флешмоб #работатьнестыдно. Хотя сама при этом почему-то написала о работе, делать которую ей было стыдно.

Мария Иванова:

Какие, с точки зрения социальных стереотипов у вас были самые «стыдные» работы?

Я вспомнила две.

Самое стыдное - это когда мы с мамой продавали пирожки, а мне старушка милостыню дала. Мне было 12 лет и это было величайшее унижение моей жизни, долго продажами из-за этого заниматься не могла. В 34 только успокоилась, пройдя терапию по маме.

А второе - это когда я признала себя банкротом в 14 году, внезапно кончились заказы на копирайтинг, друзья меня под нг пристроили клеить открытки для корпоративного заказа. И вот я вся такая после выступлений на Дожде, в прямом эфире Радио Маяк, и прочая, и прочая, сижу и клею двусторонний скотч на открытки, рядом с только что откинувшимся с зоны мужиком без половины зубов и его любовницей, студентами и пенсионерами. Ничего, полторы тыщи в день спасли меня, две недели работала как миленькая. А потом снова продюсером образоватальных проектов работала и агентство потом возглавила.

Екатерина Кудрявцева:​

Мне не стыдно. Но было неприятно. Я работала секретарем после университета. И часто в разговорах коллег,когда уже не работала секретарем, слышала высказывания типа "какая-нибудь там секретарша","секретка","туповатая секретарша". Просто не приятно было,что есть такой стереотип. Да, наверное, такая категория секретарей есть. Но все кого я знаю, прекрасные очень умные образованные девушки)​

Светлана Муханова:

Я до этого никогда не поддерживала флешмобы, но тут решила поддержать! Спасибо Полина Теплякова за подачу!

Потому что работать не стыдно! Стыдно быть без денег, если руки-ноги-голова на месте!

Итак, кем я работала:

- мотальщицей на текстильной фабрике

- Оператором эвм

- Секретарем много где

- Продавщицей на вещевом рынке в цска (кто помнит такой в Москве в 90е?)

- Уборщицей в школе

- Торговым представителем по колготкам

- Библиотекарем (за маму)

- Психологом

- Создателем и продавцом своего онлайн Курса

- Ну и агентом по недвижимости!

- Последнее включает в себя: лендингиста, таргетолога, дизайнера и копирайтер, расклейщика объявлений и баннеров, раскладчика объявлений, факсрассыльщика и прозвонщика, а также переговорщика и составителя договоров.

Наталья Чутова:

Мне никогда не было стыдно. А начинала я, как и многие, с промоутера. Но самое эпичная моя запись в трудовой - кладовщик. Какое-то время я даже стеснялась. Но только не теперь. Теперь это бесценный опыт, которому я рада, как и всякому другому.​

Где-то с 3 по 5 курсы универа я работала в магазинах. Сначала продавцом-консультантом, а потом кладовщиком.

Помню несколько интересных моментов.

Например, мне где-то лет 20, и нужно остаться в ночную смену, принять товар, разгрузить его и нашлепать алармы, чтобы вывесить в зал. Принимали товар мы вместе с охранником, а потом он уехал домой, спать. Ночь, гигантский пустой Атриум на Курской, я одна в складском помещении. Вырубаюсь, но шлепаю алармы, считаю единицы товара, сверяю с накладной. Одной рукой делаю все это, другой жую еду, ведь пока жуешь не заснешь. Чтобы сходить в туалет, извините, нужно выйти через служебную дверь магазина, пройти по длинному коридору, на лифте спуститься на этаж ниже. Днем все сотрудники ходили по этому маршруту. А ночью никого. Только ты. Пишу, вспоминаю и жутко. Но молодая смелая, куда деваться. А за ночную платили в 2 раза больше.

А еще мы как-то задумали всей нашей сменой сходить в клубешник. И так вышло, что пока мы думали, наши смены перетасовали. А с другой сменой у нас была война. И выходит, 3 человека в одной, 3 в другой. Работаем 2х2. Ну не брать же отпуск, чтобы в клуб сгонять? Не помню, как мы решали, но наша смена проиграла. Мы отработали с 10 до 22, переоделись и поехали в клуб. А на утро к 10 надо опять быть в магазине. Но, 20 лет, мы бодры и веселы. В 7 утра я приехала домой. В 10 мы жутко невыспавшиеся притащились все на работу. Было весело, ага.

Что я хочу этим всем сказать. Курьеры, уборщицы, кладовщики - любые работы могут быть, если они вас устраивают. Меня, например, на тот момент работа кладовщика очень устраивала. Вы бы видели, как я систематизировала хранение и сортировку вещей, которые привозили на продажу! А я была без пяти минут журналист с дипломом. Деньги нужны были тогда, а не потом.

Так вот. Недавно я поняла одну вещь: есть люди, которым нравится работать курьерами, уборщицами, кладовщиками. Мы их жалеем, мол, учитель литературы разносит еду. А вы его спросили? Да, может он работает так по нужде. А может, он задолбался преподавать и хочет приносить людям вкусняшки, катаясь по городу на велосипеде? Видеть счастливые лица людей, которым привезли еду на праздничный стол? Может, он кайфует от этих эмоций? А может, он хочет открыть свою курьерскую службу, а для этого узнать все тонкости этого дела? Быть может всякое. Мерять по себе опасно. А работать, зарабатывать и развиваться в том направлении, которое подходит в конкретный день конкретному человеку ни капельки не стыдно.

Возможно, именно этот флэшмоб, где успешные профессионалы с удовольствием вспоминают странные занятия, которыми им приходилось зарабатывать себе на хлеб в юности, и окажется главным итогом скандальной рекламной кампании.