"Подсадить на алименты": как живут члены мужских сообществ в России

"Мужчине брак, кроме проблем, ничего дать не может. Женщине же он дает определенные гарантии. Она может реализовать свою потребность в рождении детей, а потом заставить мужчину платить алименты", – говорит Марат. Он один из тех, кого принято называть "женоненавистником", "борцом против дискриминации в отношении мужчин" или "обличителем лживой женской сущности". Такие мужчины, недовольные всплеском феминизма в России и результатом акций "ЯНеБоюсьСказать" или Metoo, объединяются в сообщества.

Самые известные сообщества – "Мужчины, идущие своим путем" (МИСП) и "Мужское движение". В соответствующих группах во "ВКонтакте" от 6 до 25 тысяч участников и несколько десятков тем, где обсуждают от необходимости отменить алименты на содержание детей до сокращения продолжительности жизни мужчин. Основные спорные темы – отношение к женщине, сексу и гендерному равенству.

Эксперты по гендерным вопросам отмечают, что появление подобных групп обусловлено феминизацией общества, изменением рынка труда, а также появлением "новых" мужских ролей. Старые при этом за ними сохраняются – например, роль кормильца. Ее ожидают от своих партнеров даже эмансипированные женщины. В итоге мужчинам приходится выступать в роли ответчиков, чтобы сохранить за собой права, которые раньше им принадлежали по умолчанию.

Отношение к женщинам

"Еще в студенческие годы я начал понимать, что родители мне чего-то не рассказали. Я не встречался с девушками, хотя они мне всегда нравились. Мне просто не хотелось бегать за ними, дарить подарки", – рассказывает Марат. По его словам, о мужских сообществах он тогда ничего не знал и чувствовал себя одиноким в компании друзей, которые строили серьезные отношения и планировали создать семьи с девушками.

Мужчинам девушка нужна только для для удовлетворения сексуальных потребностей

Сообщество "Мужчины, идущие своим путем" стало для Марата первым подтверждением того, что он не один и есть другие мужчины, для которых отношения с женщиной не являются основной составляющей счастливой жизни. "Мне было приятно общаться с членами сообщества, но я быстро осознал, что не все их идеи мне близки, и отошел от МИСП. Например, члены движения призывают последователей в первую очередь стремиться к саморазвитию и жизни для себя. Эту идею я разделяю, а вот отношение членов МИСП к девушкам мне не нравится. Иногда они начинают гнобить женщин. Я так к ним относиться не могу. Женщины мне нравятся", – добавляет Марат.

Он может спокойно сходить на свидание или заняться с девушкой сексом. Однако не готов к созданию семьи и серьезным отношениям. "Мужчинам девушка нужна только для того, чтобы удовлетворить его сексуальные потребности. Мне неинтересно с девушками проводить свое свободное время или общаться", – говорит Марат.

Алексей Иванов, наоборот, считают семью необходимым атрибутом для мужчины. При этом он уверен, что никакая другая форма отношений, кроме патриархальных, не может быть успешной. "Я на женщин не зол. Здесь претензии скорее к обществу и государству, которые поощряют женскую распущенность", – говорит Иванов.

Семья – это форма мужской собственности

Свою позицию, как и каждый участник группы "Мужское движения", он подкрепляет статистикой. По данным Иванова, о "женской распущенности" свидетельствует то, что в 60 процентах случаев инициаторами разводов являются женщины. "Это называется "московский" бизнес: нужно найти мужчину, женить его на себе, залететь, купить за его счет квартиру в ипотеку, а потом подать на развод, и не только "отжать" половину имущества, но и подсадить мужчину на 18 лет на алименты. У меня несколько знакомых так "попало", – рассказывает он.

По его словам, нужно делать процедуру разводов более сложной, а ответственность за детей мужчина должен выплачивать алименты только в том случае, если инициатором развода выступил он сам. В браке женщина должна четко осознавать свою зависимость от мужа, а семья должна восприниматься как мужская собственность, считает Иванов.

"Дрессированный мужчина"

Количество разводов, произошедших по вине женщин, не единственное, на что ссылаются последователи мужских движений. Они часто цитируют книгу аргентино-немецкой писательницы Эстер Вилара "Дрессированный мужчина". В ней автор подробно описала проблемы, с которыми сталкивается современный мужчина: служба в армии, низкая продолжительности жизни, поздний выход на пенсию, необходимость содержать семью. Таким образом, женщины испытывают стресс гораздо реже, чаще могут не работать и при этом обеспечивать себе довольно высокий уровень жизни. Даже в патриархальном браке мужчина выступает в роли раба, исполняя все желания женщины, считает писательница. По ее мнению, свободный мужчина не должен создавать семью, даже с девственницей.

Я начитался какие все женщины плохие

Идея о том, что женщина должна оставаться девственницей до брака, звучит в утверждениях многих участников группы. Мужчине при этом не обязательно лишать себя сексуального опыта до свадьбы. Главное – четко осознавать, в какие отношения он вступает с девушкой и по какой причине.

Почти у всех участников был опыт отношений с женщиной. Своими историями они делятся в тематических чатах. Большинство последователей движения "Мужчины, идущие своим путем" рассказывают, как женщины через суд пытались заставить их платить алименты, не разрешали общаться с ребенком или изменили с другом. Есть также категория участников, которая ссылается на опыт знакомых. "Я начитался в интернете, что все женщины плохие. В целом я бы хотел встретить хорошую девушку, но сомневаюсь, что такие еще остались", – делится член сообщества "Мужчины, идущие своим путем" Сергей.

Вторая книга, на которую обычно ссылаются представители сообществ, – это произведение Олега Новоселова о гендере и отношениях "Женщина. Учебник для мужчин". Мимикрируя под научное исследование, книга предлагает ряд оригинальных идей об эволюции человека, а также обещает открыть читателю глаза на реальный механизм взаимодействия полов. Всех людей автор "исследования" делит на "низкоранговых", "среднеранговых" и "высокоранговых". Мужчин он описывает как добытчиков и альтруистов, а женщин – как эгоистичных эксплуататоров, не способных к рациональному мышлению. В аннотации говорится, что книга предназначена для мужчин, "желающих понимать женщин и не терпеть неудач в личной и деловой жизни, эффективно управлять женой, коллективом или государством". В каждой части акцент переносится на неспособность женщин принимать стратегически важные решения, так как, выбирая между государственным благом и личным, она всегда будет выбирать личное. Именно поэтому Новоселов предлагает отобрать у женщин избирательное право.

Гендерное равенство или борьба за власть?

Дискуссии о том, что мужчина умнее женщины уже кажутся чем-то неестественным

Кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Ирина Тартаковская считает, что такая агрессивная реакция мужчин на изменения в гендерном пространстве обусловлено изменением отношений между полами. "Сами по себе патриархальные традиции, господствующие в России, не подразумевают создания специальных сообществ по защите прав мужчин. Их права закреплены традиционно и кажутся чем-то естественным", – говорит социолог.

Изменение роли женщины в России, ее активное позиционирование на рынке труда, возможность карьерного роста – все это вызывает у мужчин ощущение, что их права перестали быть чем-то недосягаемым. "Женщины больше не испытывают чувства вины за то, что семья для них не на первом месте, а разговоры о том, что мужчина априори умнее, уже кажутся чем-то неестественным и не соответствуют действительности. Изменились также допустимые нормы выражения сексуальности. Мы видим это на примере движения Metoo или „ЯНеБоюсьСказать“ (флешмобы в США и России, направленные против отношения к женщине исключительно как к сексуальному объекту. Под соответствующим хештегом пользователи соцсетей делились примерами сексуального, физического или психологического насилия, с которыми они сталкивались – РС). То есть те формы поведения мужчин, которые казались им раньше естественными, становятся совершенно неприемлемыми, всячески осуждаются и даже могут послужить причиной увольнения. У многих мужчин это вызывает растерянность, так как они не понимают, как им теперь нужно себя вести", – добавляет Тартаковская.

Таким образом, у мужчин возникает страх, что их права могут урезать со всех сторон. Изменение патриархальных установок происходит очень медленно. В итоге возникают движения, определяющие себя как группы по борьбе за равноправие. Но на самом деле мужчины просто хотят восстановить те права, которые, по их мнению, женщины у них отняли.

Гендерные отношения – это всегда про борьбу за власть

Тартаковская со ссылкой на проведенное коллегами исследование говорит, в России основная проблема в области гендерных отношений связана с тем, что после Сексуальной революции, произошедшей в 60-70-е годы на Западе, поведение российских женщин стало меняться в том же направлении, что и в Европе: начали появляться феминистские движения, а консервативные нормы вроде запрета секса до брака стали игнорироваться. Мужчины же в плане взглядов на гендерные отношения изменились гораздо меньше. "Из-за этого в России создается высокий уровень гендерного напряжения, когда ожидания полов не оправдываются. А это уже в свою очередь приводит к высокому уровню разводов", – считает социолог.

"Гендерные отношения – это всегда про борьбу за власть", – уточняет Тартаковская. Те аспекты гендерного неравенства, на которые обращают внимание члены мужских сообществ, действительно существуют. Так устроена традиционная гендерная асимметрия, которая никого не волновала до тех пор, пока роль женщины в обществе не стала более заметной.

Россия – страна скрытно-патриархальных сцен

В сообществах мужчины обсуждают различные проблемы, связанные с гендерной асимметрией, соглашается доктор социологических наук и профессор Высшей школы экономики Елена Рождественская. В частности, они обращают внимание на проблему обязательной службы в армии, позднего выхода на пенсию, низкой продолжительности жизни, ответственности мужчины за своих детей и возможности принимать решение об аборте. В группах также часто обсуждаются темы суррогатного материнства, психологического насилия в отношениях, а также легализации проституции и роли женщины на руководящих постах.

"Мужчины в этой ситуации выглядят ответчиками, так как они только реагируют на происходящие в обществе изменения. Позиция ответчика в моральном всегда плане более ущемленная. Именно поэтому у мужчин появляется чувство страха и желание создать площадку для солидаризации. Все-таки Россия – это страна скрытно-патриархальных сцен. Декларации либерального режима недостаточно для обеспечения гендерного равенства, поэтому когда кто-то возвышает голос о переделе сфер влияния, то возникает ответная реакция на защиту своих ценностей", – уверена Рождественская.

Основное отличие сообщества "Мужчины, идущие своим путем" от "Мужского движения" связано с тем, что представители первого не заинтересованы в изменении законодательства или устройства мира. Они только декларируют неравенство и призывают последователей жить в свое удовольствие, не обращать внимание на женщин и заниматься саморазвитием. Члены "Мужского движения" в свою очередь стремятся обрести маскулинность и добиться равноправия, которое, по сути, является возвращением к тому балансу сил, который существовал раньше.