В чужом теле. Эфир в 21:05

Ежегодно в каждом крупном городе России до нескольких десятков человек совершают трансгендерный переход. Однако данных о том, сколько всего в России трансгендерных людей, нет. Впрочем, точной статистики нет нигде. Но есть ряд социологических исследований, если верить которым, около 0.1 процента людей в мире трансгендерны. То есть в мире живут, по меньшей мере, 7 миллионов человек, чье осознание себя и поведение не совпадают с их фактическим полом.

Проблемы (в первую очередь правовые) трансгендерных людей в России игнорируют. Подавляющее большинство населения даже не представляет, кто это такие. А те, кто немного слышал, о чем речь считают трансгендерность извращением или следствием сексуальной распущенности.