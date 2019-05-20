Власти Екатеринбурга собирают предложения о месте постройки храма

Власти Екатеринбурга открыли сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.

Отправить свои предложения жители города могут в течение десяти дней с 20 мая. Для этого они должны заполнить форму в электронной приемной на сайте мэрии Екатеринбурга. По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование.

На прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев допустил перенос места строительства храма в Екатеринбурге. В обращении к жителям города он заявил, что в понедельник власти опубликуют список из возможных площадок – помимо сквера у Театра драмы в нём будет ещё как минимум четыре места. Куйвашев также призвал граждан предлагать свои варианты, заверил, что они будут рассмотрены, и пообещал провести опрос.

Всю минувшую неделю в Екатеринбурге проходили акции протеста против возведения храма на месте сквера у Театра драмы. Они привели к столкновениям участников протеста с полицией и охраной стройки. Были задержаны и арестованы десятки человек, участники акции жаловались на применение насилия со стороны полиции. В пресс-службе Кремля назвали оправданным применение силы в отношении участников протестов, заявив о провокациях с их стороны.

В четверг мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что стройка храма приостановлена. Это произошло вскоре после того, как президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди жителей района, где собираются строить церковь. За два дня до этого вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявлял, что у властей нет никаких оснований переносить место строительства объекта.