Лидера арт-группы "Война" Олега Воротникова арестовали в Германии

Лидер арт-группы "Война" Олег Воротников арестован в Германии. На сайте группы сообщается, что ему требуется юрист в Берлине.

10 мая стало известно, что полиция Австрии объявили Воротникова в международный розыск. Его подозревают в причастности к контрабанде оружия и создании экстремистской организации.

На сайте группы указано, что Воротникова обвиняют в создании и руководстве боевой антифашистской организации Der Krieg ("Война"). 9 мая российскому активисту заочно предъявлено обвинение, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В 2012 году основатели арт-группы Олег Воротников и его супруга Наталья Сокол уехали из России, опасаясь уголовного преследования. Российские власти объявили активиста в международный розыск, который был прекращен в 2017 году. После отъезда из России Воротников и Сокол жили в нескольких странах Европы, где постоянно вступали в конфликты с местными властями. В Австрии Сокол арестована по делу своего мужа, четверо её детей находятся под опекой.