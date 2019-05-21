В Екатеринбурге убрали забор вокруг стройки храма на месте сквера

В Екатеринбурге строители демонтировали забор на месте строительства храма в сквере у Театра драмы. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Решение убрать забор "ради мира и согласия" было принято накануне курирующим строительство Фондом святой Екатерины после обращения митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

В сентябре 2018 года власти Екатеринбурга решили строить собор на месте сквера в центре города. Часть жителей не согласилась с этим и попыталась инициировать референдум по этому вопросу, однако получила отказ. 13 мая в Екатеринбурге начались акции протеста против возведения храма. После столкновений участников протестов с полицией и охраной стройки на месте строительства установили железный забор. В ходе протестов, которые продолжались всю минувшую неделю, были задержаны и арестованы десятки человек. Участники акции жаловались на применение насилия со стороны полицейских.

В минувший четверг мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что стройка храма приостановлена. Это произошло вскоре после того, как президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди жителей района, где собираются строить церковь.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев допустил перенос места строительства храма. В обращении к жителям Екатеринбурга он заявил, что власти города опубликуют список из возможных площадок – помимо сквера у Театра драмы. Куйвашев также призвал граждан предлагать свои варианты.

Вчера мэрия Екатеринбурга открыла сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма Святой Екатерины. Отправить их можно в течение 10 дней. Затем состоится рейтинговое голосование.