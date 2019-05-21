Власти Екатеринбурга снесли "забор раздора"

Сегодня утром в Екатеринбурге демонтировали забор в сквере, где всю прошлую неделю проходили масштабные акции протеста. Снова открыть сквер строителей попросил екатеринбургский митрополит Кирилл. По его словам, это "символ раздора". Пока работы по возведению храма святой Екатерины в этом месте приостановлены, набережная городского пруда будет открыта. Впрочем горожане не верят, что уральские олигархи отказались от своих планов.
Сквер в самом центре Екатеринбурга все еще находится в перечне мест для застройки, который недавно опубликовала мэрия. В течение 10 ближайших дней будет принято решение о городском референдуме, либо опросе, который окончательно решит судьбу этой площадки.
В сентябре 2018 года власти Екатеринбурга решили строить собор на месте сквера в центре города. Часть жителей не согласилась с этим и попыталась инициировать референдум по этому вопросу, однако получила отказ. 13 мая в Екатеринбурге начались акции протеста против возведения храма. После столкновений участников протестов с полицией и охраной стройки на месте строительства установили железный забор. В ходе протестов, которые продолжались всю минувшую неделю, были задержаны около сотни человек. Участники акции жаловались на применение насилия со стороны полицейских.
Сквер в самом центре Екатеринбурга все еще находится в перечне мест для застройки, который недавно опубликовала мэрия. В течение 10 ближайших дней будет принято решение о городском референдуме, либо опросе, который окончательно решит судьбу этой площадки.
В сентябре 2018 года власти Екатеринбурга решили строить собор на месте сквера в центре города. Часть жителей не согласилась с этим и попыталась инициировать референдум по этому вопросу, однако получила отказ. 13 мая в Екатеринбурге начались акции протеста против возведения храма. После столкновений участников протестов с полицией и охраной стройки на месте строительства установили железный забор. В ходе протестов, которые продолжались всю минувшую неделю, были задержаны около сотни человек. Участники акции жаловались на применение насилия со стороны полицейских.