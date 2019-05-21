Власти Екатеринбурга снесли "забор раздора"

Сегодня утром в Екатеринбурге демонтировали забор в сквере, где всю прошлую неделю проходили масштабные акции протеста. Снова открыть сквер строителей попросил екатеринбургский митрополит Кирилл. По его словам, это "символ раздора". Пока работы по возведению храма святой Екатерины в этом месте приостановлены, набережная городского пруда будет открыта. Впрочем горожане не верят, что уральские олигархи отказались от своих планов.