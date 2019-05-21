Полиция Бранденбурга отрицает факт ареста Воротникова

Полиция Бранденбурга отрицает появившиеся в понедельник сведения об аресте лидера арт-группы "Война" Олега Воротникова.

20 мая на сайте арт-группы "Война" в Твиттере появилась информация о том, что Воротников арестован в Германии и ему срочно требуется юрист в Берлине.

"Господин Воротников не задержан. Информация, которая распространена в "Твиттер"-аккаунте его супруги, является "уткой", – приводит сегодня РИА "Новости" заявление представителя полиции земли Бранденбург. По его словам, Воротников "в настоящее время находится на свободе".



Как пояснил представитель полиции, Воротников решил привлечь к себе внимание во время проведения полицейской операции, но подробности о ней сообщать не стал. В качестве примера операции, о которой может идти речь, собеседник агентства привел выборочную проверку документов у водителей.

Ранее сообщилось, что полиция Австрии объявила Воротникова в розыск. Австрийские власти обвинили его в том, что он, сбежав из лагеря для беженцев, занялся незаконным оборотом оружия. В России в отношении Воротникова возбуждено уголовное дело о насилии и оскорблении представителя власти. Находясь под подпиской о невыезде, Воротников скрылся, после чего его объявили в международный розыск, отмечает РИА "Новости".