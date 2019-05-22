Активистке "Открытой России" из Краснодара предъявили обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение по делу об участии в деятельности нежелательной организации бывшему координатору "Открытой России" в Краснодаре Яне Антоновой. Об этом Антонова написала в фейсбуке.

Она отметила, что считает статью 284.1 УК РФ, по которой ей предъявлены обвинения, не соответствующей Конституции и добавила, что никаких преступлений не совершала.

Уголовное дело об участии в нежелательной организации на Яну Антонову завели в начале апреля после обыска в её квартире, во время которого у активистки забрали телефон и не дали вызвать адвоката.

Ранее на бывшего координатора "Открытой России" уже дважды заводили дела о нежелательных организациях. Одно из них – из-за ролика о нехватке школ в регионе. Также Антонова участвовала в пикете в поддержку арестованного адвоката Михаила Беньяша.

Власти России признали нежелательной зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia) в 2017 году. Генпрокуратура России тогда заявляла, что это не отразится на работе одноимённого российского движения.

В январе 2019 года в отношении члена совета движения "Открытой России" Анастасии Шевченко было возбуждено первое в России уголовное дело по статье о деятельности нежелательной организации. В марте уголовное дело завели также на бывшего координатора движения в Екатеринбурге и главного редактора "Урал МБХ медиа" Максима Верникова.

В конце марта движение "Открытая Россия" объявило о самоликвидации с целью защитить своих активистов от преследований. 26 марта в Министерство юстиции России были поданы документы на регистрацию "Открытой России" в качестве общественной организации.