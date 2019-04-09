В Краснодаре на активистку "Открытой России" завели уголовное дело

В Краснодаре на бывшего координатора "Открытой России" Яну Антонову завели дело об участии в нежелательной организации. Она находится в статусе подозреваемой, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Александра Валявского.

В квартире Антоновой прошел обыск. У активистки изъяли телефоны и отвезли на допрос в Следственном комитете. Во время обыска Антоновой не дали вызвать адвоката.

Ранее на бывшего координатора "Открытой России" уже дважды заводили дела о нежелательных организациях. Одно из них – из-за ролика о нехватке школ в регионе. Также Антонова участвовала в пикете в поддержку арестованного адвоката Михаила Беньяша.

Яна Антонова была координатором движения "Открытая Россия" в Краснодаре. В марте 2018 года суд оштрафовал её на 30 тысяч рублей за баннер с портретом убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. Её обвинили в проведении несанкционированного митинга.

В 2017 году Антонова была арестована по обвинению в проведении несогласованного массового мероприятия. После ареста три инспектора по делам несовершеннолетних пришли по месту прописки сына активистки. Ребёнка они не застали, но поговорили с руководством ТСЖ. По словам Антоновой, инспекторы заявили, что её сын "возможно, дебошир и хулиган – стёкла машинам бьёт", а также вызвали мать активистки в полицию.