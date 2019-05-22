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В ДТП с российскими туристами в Италии погиб один человек

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В итальянской области Тоскана перевернулся автобус с туристами из России. Об этом сообщает газета La Repubblica со ссылкой на местные экстренные службы. В катастрофе погиб один человек, ещё 10 получили ранения, передаёт ТАСС со ссылкой на посольство России.

По данным газеты "Коррьере делла Сера", автобус, в котором находились не менее 50 россиян, направлялся из итальянского города Сиена во Флоренцию. По неизвестным пока причинам он вылетел с дороги.

Сведений о гражданстве погибшего в катастрофе нет.

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