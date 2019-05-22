Основателя Baring Vostok оставили под домашним арестом

Московский городской суд оставил под домашним арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Жалобу на продление ареста бизнесмена подавал его адвокат Дмитрий Клеточкин, однако во время рассмотрения судом сам же её и отозвал. Суд удовлетворил ходатайство защиты на отзыв апелляции.

Причины, по которым защита Калви решила отозвать жалобу, пока не называется.

Глава инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви, был задержан в Москве 15 февраля, а затем арестован по подозрению в организации мошеннической схемы. Благодаря ей, по версии следствия, были похищены два с половиной миллиарда рублей из банка "Восточный".

Первоначально Калви поместили в СИЗО, однако затем перевели под домашний арест, запретив прогулки, пользование интернетом, мобильной связью, а также общение с кем-либо кроме родственников, адвокатов и следователей. По решению суда, под домашним арестом Калви пробудет минимум до 22 июля.

Сам арестованный все обвинения отвергает. Он связывает арест с корпоративным конфликтом между ним, членом совета директоров "Восточного" Шерзодом Юсуповым и ещё одним акционером банка - Артёмом Аветисяном.

За освобождение Калви высказались бизнес-омбудсмен Борис Титов, глава Сбербанка Герман Греф, основатель "Яндекса" Аркадий Волож, глава Роснано Анатолий Чубайс, глава Счётной палаты Алексей Кудрин и ряд других политиков и предпринимателей.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что президент в дело вмешиваться не будет.

Baring Vostok – один из крупнейших фондов прямых инвестиций, работающих в России. Он был основан 25 лет назад, и с момента создания инвестировал средства более чем в 80 российских интернет-проектов, в том числе – в "Яндекс".