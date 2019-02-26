Песков: Путин не будет вмешиваться в дело Майкла Калви

Президент России Владимир Путин не будет вмешиваться в дело основателя фонда "Бэринг Восток" (Baring Vostok) Майкла Калви, арестованного по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что Путину докладывают обо всех обращениях по делу Калви. Ранее инвестиционный фонд "Бэринг Восток" попросил президента "взять под личный контроль" уголовное дело.
Во вторник стало известно, что член директоров банка "Восточный" Шерзод Юсупов обратился с заявлением о возбуждении дела в отношении Калви лично к начальнику управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России Ивану Ткачеву. Фамилия генерал-майора уже фигурировала в уголовном деле в отношении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.
По версии следствия, Калви организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиарда рублей из банка "Восточный". Калви обвинения отвергает. Ранее в суде Калви назвал подозрения в свой адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним, членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым и другим акционером Артёмом Аветисяном.
Калви и ещё пять человек были задержаны в Москве 15 февраля. Все они помещены судом под стражу.
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