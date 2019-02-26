Песков: Путин не будет вмешиваться в дело Майкла Калви

Президент России Владимир Путин не будет вмешиваться в дело основателя фонда "Бэринг Восток" (Baring Vostok) Майкла Калви, арестованного по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле заявили, что Путину докладывают обо всех обращениях по делу Калви. Ранее инвестиционный фонд "Бэринг Восток" попросил президента ​"взять под личный контроль" уголовное дело.

Во вторник стало известно, что член директоров банка "Восточный" Шерзод Юсупов обратился с заявлением о возбуждении дела в отношении Калви лично к начальнику управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России Ивану Ткачеву. Фамилия генерал-майора уже фигурировала в уголовном деле в отношении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

По версии следствия, Калви организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиарда рублей из банка "Восточный". Калви обвинения отвергает. Ранее в суде Калви назвал подозрения в свой адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним, членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым и другим акционером Артёмом Аветисяном.

Калви и ещё пять человек были задержаны в Москве 15 февраля. Все они помещены судом под стражу.