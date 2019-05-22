ЕСПЧ рассмотрит дело участника "забастовки избирателей" Навального

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассматривать дело сторонника Алексея Навального из Набережных Челнов, осуждённого за нарушение избирательного законодательства. Об этом сообщает правозащитный центр "Мемориал", который подал жалобу от имени Булата Нигматуллина.

Дело сторонника Навального ЕСПЧ принял в соответствии с введенной в 2019 году в тестовом режиме процедурой. Согласно новым правилам, суд дал российскому правительству время до 30 апреля для заключения мирового соглашения. Однако представители власти за это время не обратились к осуждённому, отмечают в "Мемориале".

Теперь судьи оценят соответствие преследования участника акции "забастовка избирателей" с Европейской конвенцией о защите прав человека. В частности, в ЕСПЧ проверят, нарушила ли Россия право заявителя на свободу выражения мнений, а также законность задержания активиста и отказа от допроса свидетелей. В частности, будет дана оценка решения посчитать действия Булата Нигматуллина частью избирательной кампании.