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Матвиенко назвала увольнение журналистов "Коммерсанта" после статьи о себе "не своим стилем"

Владимир Путин и Валентина Матвиенко

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Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что не имеет отношения к увольнению журналистов газеты "Коммерсантъ", сообщивших о её возможной отставке. По её словам, у неё нет обиды на журналистов. "Это не мой стиль", — заявила она. Политика цитирует агентство "Интерфакс".

В начале недели журналисты газеты "Коммерсантъ" Иван Сафронов и Максим Иванов были уволены за публикацию о возможной отставке Матвиенко. Гендиректор и главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин объяснил это решение тем, что журналисты отказались сообщить ему источники их информации.

Председатель совета директоров издания Иван Стрешинский заявил, что заподозрил текст в том, что он может быть заказным, и попросил Желонкина проверить эту информацию.

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После увольнения журналистов из редакции уволился отдел политики газеты в полном составе и курирующий направление заместитель главного редактора Глеб Черкасов. Ещё один заместитель — Рената Ямбаева сообщила, что решение об увольнении журналистов было принято владельцем издания Алишером Усмановым. Его представители это отрицают. Многие сотрудники издательского дома подписали обращение, в котором заявили о давлении на редакцию.

Комментируя ситуацию в газете, Матвиенко заявила, что никогда никому не звонила из-за недовольства публикациями. "Это знают в сообществе журналистов, это знают руководители СМИ, они могут подтвердить. Это не мой стиль, это бессмысленно, это бесполезно, так ведут себя только истеричные люди", — сказала она.

  • В 2011 году в Санкт-Петербурге был изъят из продажи почти весь тираж журнала "Коммерсантъ-Власть" с портретом Матвиенко и подписью "За сосули перед Отечеством". Текст рассказывал о назначении Матвиенко в Совет федерации.

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