"Неправильные" свидетели

Что на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты

Закрытая Россия. Кому мешают активисты?

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Марьяна Торочешникова: Разгневанные матери намерены выйти на улицы Москвы в это воскресенье, несмотря на отказ властей согласовать их шествие. "Наш гнев не подлежит согласованию", - объясняют они. "Марш материнского гнева" – акция в поддержку активисток "Открытой России" Анастасии Шевченко и Лии Милушкиной. У обеих – маленькие дети, обе под следствием за преступления, которых они не совершали. Во всяком случае, так заявляют сами женщины.

Акции в поддержку Анастасии Шевченко, Лии Милушкиной и других женщин-политзаключенных, как ожидается, пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ярославле. Шествие в Москве власти города не согласовали, насколько мне известно, в других городах – тоже. Однако организаторы все равно планируют выйти на улицу.

К чему приведет подобное своеволие, кому мешает "Открытая Россия", ее и независимые активисты – спросим у Зои Световой, журналиста МБХ медиа.

Зоя, что происходит? Почему вдруг вспомнили о том, что в Уголовном кодексе относительно недавно появилась статья 284.1, по которой сейчас привлекают, насколько я понимаю, Шевченко? Почему так активизировались?

Зоя Светова: Мы с правозащитниками размышляли на эту тему – и поняли, что сейчас, когда рейтинг власти падает, когда, такое ощущение, люди готовы выходить на протестные акции, власть старается применять точечные репрессии, а для этого использовать "спящие" статьи Уголовного кодекса, которые ранее не применяли. Статья 284.1 была принята в Уголовный кодекс в 2015 году, и ни разу она не применялась.

Марьяна Торочешникова: Эта статья предусматривает ответственность за участие в деятельности нежелательной организации на территории России.

Зоя Светова: Там написано так: "Участие в деятельности организации, деятельность которой признана нежелательной". Речь идет об организации "Открытая Россия", которая была признана Генпрокуратурой России "нежелательной". Но очень важно уточнить, что "нежелательной" была признана организация, которая называется Open Russia Civic Movement. Якобы она была организована в Великобритании. На самом деле такой организации не существует. Это очень плохой перевод на английский язык названия организации "Открытая Россия". Это общественное движение, которое было создано в 16-м году. Это российское общественное движение. Правда, о нем было объявлено в Хельсинки. То есть ничего не связано с Великобританией. И в уставе этой организации - российского общественного движения "Открытая Россия" – есть перевод "Open Russia Civic Movement". То есть это просто перевод на английский язык. И вот Генпрокуратура заявляет, что эта организация является нежелательной. Еще раз повторяю: она не существует. Анастасия Шевченко в ней никогда не состояла, она состояла и состоит в российском общественном движении "Открытая Россия".

Марьяна Торочешникова: Которое никогда не признавали нежелательным.

Зоя Светова: Да. Но этот абсурд не я придумала. Этот абсурд содержится в постановлении о предъявлении в качестве обвинения. Там написано: "Анастасия Шевченко, реализуя преступный умысел, направленный на участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, она представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны и безопасности государства". И дальше там перечисляется, что же Анастасия Шевченко совершила. Я считаю, что это очень важно прочитать...

Марьяна Торочешникова: Расскажите, пожалуйста, чем она угрожала безопасности государства.

Зоя Светова: Это полный бред! 27 сентября 2018 года Шевченко приняла участие в мероприятии в Ульяновске, на котором" озвучила основные направления деятельности общественного сетевого движения "Открытая Россия" (Великобритания)". Но такой организации не существует и не существовало.

Марьяна Торочешникова: Ну, это "страшное деяние" – рассказать о деятельности движения!

Зоя Светова: А также она "проинструктировала участников совещания о необходимости внедрения в различные протестные группы граждан под предлогом предоставления бесплатной юридической помощи и изготовления агитационных плакатов, важности ведения тематических аккаунтов в социальных сетях Интернета и участия в выборах различного уровня". Переводим на русский язык, что она делала: она объясняла собравшимся, как нужно участвовать в выборах, какую юридическую помощь бесплатную нужно оказывать, если люди будут обращаться к ним за помощью.

Другое "преступное деяние", которое упоминается в обвинении: "Шевченко участвовала в митинге в Парке культуры строителей в Ростове-на-Дону с символикой "Надоел". Были такие митинги. А основной целью этого митинга являлась "дискредитация органов исполнительной власти".

Важно, что первое ее "деяние" – это совещание, на котором она была. Там были дебаты вместе с представителем "Единой России". То есть это была разрешенная акция. И вот за эти два "деяния" Шевченко уже получила административное наказание: она заплатила штрафы по 5 тысяч рублей. Но проблема в том, что уголовная статья 284.1 так устроена, что к ней могут привлечь человека только тогда, если он уже дважды был привлечен за такие же точно деяния, но к административной ответственности.

Марьяна Торочешникова: Это очень похоже на так называемую "дадинскую" статью, которая тоже появилась в Уголовном кодексе, которая тоже была "спящей" до некоторого времени, после разъяснения Конституционного суда, - это статья 212.1. Эта статья сейчас тоже активировалась, по ней привлекают к ответственности, и предъявили обвинение активисту из Коломны Вячеславу Егорову.

Зоя Светова: Но только по той статье нужно сначала четыре административных правонарушения совершить, за них быть наказанным, заплатить за них штрафы. А если власти покажется, что этого недостаточно, что человек свою активную гражданскую деятельность продолжает, тогда его можно и по "уголовке" посадить. То же самое, что происходит с Шевченко. Она дважды заплатила штраф, но она продолжала свою деятельность: устраивала дебаты с "Единой Россией", проводила митинги, какие-то совещания, инструктировала... Вела гражданскую деятельность.

Марьяна Торочешникова: Ей буквально хотели заткнуть рот, как и Егорову.

Зоя Светова: Да. Она тоже проводила абсолютно гражданские акции. Например, в Ростове-на-Дону хотели передать здание Кукольного театра церкви, РПЦ. И вот она отстояла этот театр.

Марьяна Торочешникова: Это "страшное преступление"! Как можно было активничать по такому поводу?!..

Зоя Светова: Она против каких-то мусорных свалок выступала. То есть это абсолютно гражданская деятельность. Я побывала в Ростове-на-Дону, пообщалась с активистами. Там таких активных людей - 25-30 человек. Это действительно очень активные люди, которым не все равно. На митинги там выходят 200-300 человек. И это в городе, где 1 миллион 200 тысяч жителей! А силовики, Центр "Э", ФСБшники гоняются за этими людьми. И гонялись за Анастасией Шевченко. А она, между прочим, многодетная мать – у нее трое детей. Она одна воспитывает троих детей. Ее старшая дочь – инвалид, она умерла 31 января. А за день до ее смерти Анастасии Шевченко как раз было предъявлено обвинение. Следствие отпустило ее проститься с дочерью...

Марьяна Торочешникова: Причем в самый последний момент. Они не хотели ее отпускать. Она просила не отправлять ее под домашний арест или как-то изменить его условия для того, чтобы можно было ухаживать за старшей дочерью. Но у нее и мама болеет.

Зоя Светова: Да, у нее больная мама, у нее малолетние дети... Совершенно ужасная ситуация. Казалось бы – домашний арест. Это не СИЗО. И все вздохнули с облегчением...

Марьяна Торочешникова: И что в этом такого? Сидит дома на диване...

Зоя Светова: Но проблема в том, что у нее такой строгий домашний арест, что она даже не имеет права гулять. Евгения Васильева из Минобороны три часа в день могла спокойно гулять. К ней, насколько я понимаю, приходили журналисты, она картины писала. А Анастасия Шевченко не может выйти, не может проводить своих детей в школу, она не может вызвать врача. Например, ее дети заболеют. 12 часов ночи. Она должна звонить следователю и просить его, чтобы он разрешил вызвать врача. А если в это время следователь спит, его телефон будет недоступен? Или ее матери станет плохо...

Марьяна Торочешникова: Это очень странный подход российских судов к тому, как должен проходить домашний арест. Ведь одним разрешают достаточно много под домашним арестом. Что, мне кажется, вполне логично и правильно. А другим нельзя сделать элементарных вещей, как было с Серебренниковым, который тоже не может никуда выходить. Удальцова тоже никуда не выпускали.

Зоя Светова: Но Серебренников имеет право гулять. Мне объясняли, что это особенность региональных судов, что там гораздо жестче домашние аресты. У нас все-таки более-менее разрешают гулять людям, которые находятся под домашним арестом, а там – нет. И Шевченко как раз на последнем суде сказала: "Какие жертвы вам еще нужны, Ваша честь? Моя дочь уже умерла, теперь мать в предынсультном состоянии, а вы не разрешаете мне вызывать врачей".

Марьяна Торочешникова: Насколько я знаю, сейчас ее сын, которого раньше она возила в школу, теперь вынужден добираться до школы самостоятельно, и несколько раз, по-моему, даже заблудился.

Зоя Светова: Есть волонтеры, которые его водят в школу.

Я общалась с ее мамой в Ростове-на-Дону. У Анастасии я не могла взять интервью, поэтому я задавала вопросы ее маме. Я спросила: "Что для Анастасии счастье?". Она говорит: "Она мне сказала, что сейчас для нее счастье – это чтобы она могла своего сына водить в школу".

Марьяна Торочешникова: Вот эти обстоятельства, в том числе, стали поводом для активных женщин в Москве, чтобы заявить о необходимости провести какое-то шествие, какую-то акцию, привлечь внимание к тому, что происходит в регионах, в том числе и с активистками "Открытой России". Но "Марш материнского гнева", насколько я понимаю, московские власти отказались согласовывать по формальным каким-то обстоятельствам. Тем не менее женщины намерены выйти на улицу 10 февраля в формате прогулки. С вашей точки зрения, не спровоцирует ли это власти на еще большие репрессии по отношению к активистам, к женщинам, которым не все равно, что происходит?

Зоя Светова: Я не могу отвечать за власть... У меня эта история с Анастасией Шевченко, как и история с Милошкиной, как и история с Вячеславом Егоровым, вызывает чувство гнева. Когда я начинаю об этом рассказывать, я чувствую, что я гневаюсь. Меня это действительно поражает. Ведь эти статьи – они абсолютно политические. Все-таки мы живем в XXI веке. Статья 284.1 очень похожа на диссидентскую статью 70 прим. Диссидентов сажали, и тоже говорилось о том, что они представляют опасность для конституционного строя. Это абсолютно то же самое. Анастасии Шевченко грозит до шести лет лишения свободы. По-моему, столько дают иногда за убийство. И это просто возмущает. Потому что власть выбрала мишенью многодетную мать, да еще с ребенком-инвалидом.

Марьяна Торочешникова: Вероятно, она настолько намозолила уже глаза местным силовикам, против чьей деятельности она выступала, что они решили вот таким образом... Тем более государство позволяет им это делать.

Зоя Светова: Но если можно возбудить уголовное дело и посадить под домашний арест с такими жесткими условиями многодетную мать, то какой-то молодой активист, который попадется... никто не будет так возмущаться, когда его посадят.

Марьяна Торочешникова: Кого угодно можно посадить...

Зоя Светова: Да, кого угодно. И кого угодно можно признать членом несуществующей организации. Мы же видим, что это дело очень нагло сфабриковано. Не существует такой организации - Open Russia Civic Movement, ее нет, это перевод "Открытой России" с русского на английский. Это то, что в уставе записано. Она не состояла ни в какой британской организации, она состоит в российской организации. Но плевать на это следователям. Они же дают документы, за которые человека сажают.

Марьяна Торочешникова: А суды идут у них на поводу, судя по всему.

По видеосвязи к нам присоединяется координатор правозащиты "Открытой России" Алексей Прянишников.

Алексей, с вашей точки зрения, почему такие нападки именно на активистов "Открытой России"? Ведь в течение последнего времени проводились обыски, были вызовы на разговоры, появлялась информация о том, что за кем-то следят... Чем вы так не угодили?

Алексей Прянишников: С весны 2017 года преследования мы все испытываем на себе. После того, как некие британские организации были включены в Реестр нежелательных организаций так называемых. Официальный представитель Генпрокуратуры при этом 27 апреля 2017 года прокомментировал, что включение в Реестр нежелательных организаций никоим образом не скажется на деятельности российского движения "Открытая Россия". Несмотря на это, меньше чем через месяц (с Краснодара начали) начали возбуждать административные дела по статье 20.33 КоАП "Участие в деятельности организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации".

А почему такие нападки? Включение в этот реестр произошло за три дня до проведения акции "Надоел". Это была объявленная "Открытой Россией" акция против выдвижения Владимира Владимировича Путина на четвертый срок президентский. И буквально за три дня до этой акции, которая во многих регионах была согласована властями местными, Генеральная прокуратура приняла решение о том, что некая британская организация со схожим наименованием подлежит включению в Реестр нежелательных организаций. А Минюст, соответственно, это решение воплотил в жизнь, включив эту организацию в Реестр нежелательный организаций. С того момента и начались все проблемы. То есть изначально нас заверили Генпрокуратура и Минюст, что это не относится к деятельности российского движения "Открытая Россия", тем не менее все это в полный рост пошло.

На сегодняшний момент мы имеем возбужденные дела в отношении 53 участников движения "Открытая Россия" по всей стране. Но дел гораздо больше, потому что в некоторых регионах есть ситуации, когда по 4-6 дел в отношении каждого из активистов возбуждено. Буквально за каждую активность возбуждают дела. Например, вышел активист с плакатом в память о Борисе Немцове. Если ты активист "Открытой России" – получай статью 20.33 КоАП. Если в Чувашии вышли активисты и сделали акцию в связи с плохими дорогами, закрыли ямы в плохих дорогах портретами Ротенбергов, Тимченко и так далее – получайте статью 20.33 КоАП.