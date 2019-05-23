Полицейский хип-хоп. Дубинкой по голове на музыкальном фестивале

Избитый полицейским на музыкальном фестивале в Москве студент Максим Сидоренко обратился в Следственный комитет России с требованием наказать его обидчика. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права". В общей сложности сотрудник полиции нанес лежащему на земле студенту 7 ударов дубинкой по телу и голове, молодой человек терял сознание, а после избиения частично потерял слух.

Максиму Сидоренко 22 года, он заканчивает 4 курс бакалавриата в Высшей школе экономики. После посещения музыкального фестиваля в Лужниках у него диагностировано сотрясение головного мозга. Полицейский, бивший его дубинкой по голове и нанесший открытую рану, также разбил айфон пострадавшего и, как видно на снятом очевидцами видео, обещал "пристрелить" его и других участников фестиваля. Личность полицейского не установлена, видеозапись приложена к заявлению о преступлении, направленном в СК.

Избиение произошло вечером 1 мая 2019 года рядом с территорией спорткомплекса "Лужники" в Москве, где в этот день проходил хип-хоп фестиваль "Hip-Hop Mayday". По словам Максима Сидоренко, несколько десятков полицейских начали избивать людей, которые не смогли попасть на мероприятие и слушали музыку за оградой "Лужников". Часть из них начала выкрикивать оскорбления в адрес полицейских, но "под раздачу" попали все, в том числе и Максим.

По словам пострадавшего, вход на фестиваль был бесплатным, поэтому желающих пришло слишком много. Пустили не всех, в результате чего почти тысяче человек пришлось остаться за забором спорткомплекса. В какой-то момент молодые люди начали требовать прохода на территорию "Лужников", выкрикивать оскорбления в адрес полицейских и кидать в них разные предметы, а те – избивать всех подряд, не пытаясь найти виноватых:

Они хотели напасть на этих агрессивных ребят, но под раздачу попали и невинные люди тоже

– Это случилось примерно в 20.45, сотрудники полиции выбежали из ворот и напали на ребят, которые вели себя агрессивно, – рассказал Радио Свобода Максим Сидоренко. – Точнее, они хотели напасть на этих агрессивных ребят, но под раздачу попали и невинные люди тоже. Ребята провоцировали сотрудников, закидывали их подручными средствами – бутылками, мелкими камнями. Сотрудники реагировали на это выходом и соответствующими действиями. По моим данным, порядка 11 человек получили более серьезные травмы, а порядка 30 человек получили незначительные травмы, из них большинство, я считаю, было невиновных.

– Как вас избивал полицейский?

Все удары он наносил резиновой дубинкой, он ударил меня по голове три раза

– Когда этот полицейский выбежал из ворот, я стоял спиной к нему. Он меня схватил за капюшон и приступил к своим действиям. Все удары он наносил резиновой дубинкой. Первый удар мне пришелся в правое бедро, тем самым у меня был сразу разбит мобильный телефон, стоимость которого – 40 тысяч рублей. Затем был нанесен совершенно неправомерный удар по голове, он ударил по голове три раза, он меня оглушил, появился звон в ушах. Он меня повалил на землю, я оперся на локоть, и он меня начал тащить дальше. Дальше уже события развивались так, что он подвел меня к забору и начал угрожать людям, что он всех "пристрелит". Я не понимаю, кто его так разозлил, но на видеозаписи, которая имеется в общем доступе, запечатлен момент, как сотрудник угрожает застрелить всех рядом стоящих ребят.

– Вы пытались ему объяснить, что не имеете отношения к этим беспорядкам?

Рана была открытая, текла кровь, поэму ее сразу обработали и зашили

– Я попытался спросить: "За что вы меня взяли? В чем я виновен?", просил меня отпустить, но на это следовало только: "Стой!" – и больше никакой реакции не было. Со мной была подруга, она немедленно вызвала "Скорую" и через 15 минут меня забрали на "Скорой" и отвезли в приемный покой НИИ Склифосовского. Там у меня сразу же взяли соответствующие анализы и диагностировали открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга (в распоряжении Радио Свобода есть полный текст медицинского заключения). Рана была открытая, текла кровь, поэтому ее сразу обработали и зашили. Меня госпитализировали, шесть дней я пролежал в НИИ Склифосовского, затем получил выписку о состоянии здоровья и стал наблюдаться у невролога по месту жительства.

– Пострадали в тот день не только вы, но только вы пытаетесь восстановить справедливость и наказать этого полицейского. Почему для вас это важно?

Конечно, меня это сильно задело, потому что я не совершал никаких противоправных действий

– Да, все верно, только я. Для меня это важно, потому что, во-первых, я получил серьезную травму головы, реабилитация после которой проходит в течение 21 дня. Конечно, меня это сильно задело, потому что я не совершал никаких неправомерных действий. Я не согласен с действиями сотрудника полиции, поэтому я иду до конца и подаю заявление в Следственный комитета, – рассказал Максим Сидоренко.

Сидоренко просит Следственный комитет возбудить уголовное дело в отношении сотрудника полиции, избившего его дубинкой. Интересы молодого человека представляет адвокат Дмитрий Джулай, сотрудничающий с правозащитной организацией "Зона права":

"Это превышение должностных полномочий и угроза убийством"

– Мы просим СК провести проверку на предмет наличия в действиях полицейского признаков составов преступлений, предусмотренных частью 3-ей статьи 286-ой, "Превышение должностных полномочий с использованием насилия", а также статьи 119 УК РФ, "Угроза убийством". На видео видно, что сотрудник полиции явно находится в неадекватном состоянии, выкрикивает угрозы "пристрелить" в адрес толпы, хотя никто на него не нападает. Никаких противоправных действий вокруг него не совершается, то есть основания для подобной реакции у него отсутствуют. По сути, он просто находился в паническом, неадекватном состоянии и представлял угрозу для собравшихся граждан.

–​ Что стало причиной этих беспорядков?

Закон о полиции запрещает наносить удары в область головы, шеи, ключицы, половых органов и в проекцию сердца

– Как я понял, в тот день в 18 часов был ограничен проход на территорию спорткомплекса "Лужники", и люди собрались перед забором. Видимо, кому-то это не понравилось, кто-то начал вокруг выкрикивать что-то непонятное в адрес сотрудников полиции, провоцировать их. После этого ворота открылись, оттуда выбежала толпа полицейских с дубинками наперевес и они начали избивать всех подряд, не разбираясь. В том числе, под раздачу попал Максим, хотя он вообще стоял в этот момент спиной к воротам . Никаких противоправных действий он не предпринимал, не находился в состоянии алкогольного опьянения. Это впоследствии подтвердили врачи, когда он в тот же день обратился к ним после полученных телесных повреждений. Оснований для того, чтобы его избивать, применять к нему физическую силу, спецсредства, дубинку у сотрудника полиции, не было. Тем более, он избивал его уже лежащего. Кроме того, закон о полиции запрещает наносить удары в область головы, шеи, ключицы, живота, половых органов и в проекцию сердца, однако сотрудник полиции нанес ему не менее трех ударов, со слов Максима, по голове, отчего причинил ему сильные телесные повреждения. Врачи ему поставили диагноз – открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана затылочной области.

​–Удалось ли установить личность полицейского?

– Нет, не удалось. На данный момент есть видео. Установить личность очень легко, поскольку есть видеозапись с лицом этого полицейского, так что сотрудникам Следственного комитета не представляет никакой трудности направить запрос в ГУ МВД о том, кто в этот день нес службу по охране общественного порядка и среди сотрудников этого подразделения провести опознание по фотографии, – рассказал Радио Свобода адвокат Дмитрий Джулай.

Российские правозащитные организации сообщают о фактах полицейского произвола довольно часто, при том, что многие россияне, ставшие его жертвами, не надеются восстановить справедливость и никуда не обращаются. Российские СМИ со ссылкой на социологов отмечают, что доверие граждан к МВД резко упало в 2018 году, и напоминают 10 ярких историй о полицейском насилии и произволе, которые больше других запомнились россиянам. В 2018 году организация "Зона права" добилась осуждения 13 сотрудников МВД, обвиненных в превышении должностных полномочий и по другим тяжким статьям УК.