Партия президента Украины назвала своей идеологией либертарианство

Партия президента Украины Владимира Зеленского выбрала в основу своей идеологии либертарианство. Об этом в интервью изданию "Левый берег" сообщил представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
"Мы с этого начали формировать наши с ним отношения — либеральная модель экономики, либеральная модель отношений", — заявил Стефанчук. Советник Зеленского по налоговым вопросам Данил Гетманцев пояснил в интервью изданию "Цензор.нет", что чистая либеральная экономика и минимальное участие государства в регулировании бизнеса — основа принципов новой партии.
Партия "Слуга народа" Зеленского возглавляет предвыборные рейтинги на Украине. Если бы выборы в Верховную раду состоялись в ближайшее воскресенье, то она набрала бы 29,5 процентов голосов избирателей, утверждает исследование Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований им. Яременко, сообщает "Интерфакс-Украина".
При этом высокие рейтинги только что созданная партия показывает не представив свою программу, по данным социологов, большинство голосов на выборах она могла получить даже когда не сформулировала свою идеологию.
- Идеология либертарианства предполагает полный отказ государства от вмешательства в экономическую жизнь. Ни одна либертарианская партия пока что не побеждала на выборах в странах бывшего СССР. Однако экономические реформы в Грузии при президенте Михаиле Саакашвиили проводились разделяющим идеологию министром Кахой Бенкуридзе.
- В четверг вступил в силу указ Зеленского о роспуске Верховной рады. парламентские выборы в стране запланированы на июль.