Партия президента Украины назвала своей идеологией либертарианство

Партия президента Украины Владимира Зеленского выбрала в основу своей идеологии либертарианство. Об этом в интервью изданию "Левый берег" сообщил представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"Мы с этого начали формировать наши с ним отношения — либеральная модель экономики, либеральная модель отношений", — заявил Стефанчук. Советник Зеленского по налоговым вопросам Данил Гетманцев пояснил в интервью изданию "Цензор.нет", что чистая либеральная экономика и минимальное участие государства в регулировании бизнеса — основа принципов новой партии.

Партия "Слуга народа" Зеленского возглавляет предвыборные рейтинги на Украине. Если бы выборы в Верховную раду состоялись в ближайшее воскресенье, то она набрала бы 29,5 процентов голосов избирателей, утверждает исследование Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований им. Яременко, сообщает "Интерфакс-Украина".

При этом высокие рейтинги только что созданная партия показывает не представив свою программу, по данным социологов, большинство голосов на выборах она могла получить даже когда не сформулировала свою идеологию.