Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Зеленский распустил Верховную раду и назначил выборы на 21 июля

Зрители смотрят на инаугурацию Владимира Зеленского

Смотреть комментарии

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины назначены на 21 июля. Об этом говорится в указе о роспуске парламента, подписанном президентом страны Владимиром Зеленским. Документ выложен на его официальном сайте.

В понедельник в своей инаугурационной речи Зеленский заявил о роспуске парламента и призвал правительство уйти в отставку. Позднее он пояснил, что его главный аргумент за прекращение работы действующего созыва парламента — низкий уровень доверия граждан депутатам.

21 мая Зеленский провел консультации с руководителями парламентских фракций по вопросу роспуска парламента. Этот вопрос обсуждался уже перед его избранием, одна из фракций Верховной рады пыталась заблокировать это решение.

  • Согласно предвыборному опросу Украинского института социальных исследований и Социологической группы "Рейтинг", их цитировало "Интерфакс-Украина", если бы выборы состоялись в прошлое воскресенье, пятипроцентный барьер преодолели бы четыре партии.
  • Только что созданная партия "Слуга народа" Зеленского набрала бы 29,5 процентов голосов. Выступающая за улучшение отношений с Россией "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 8,1 процента, "Блок Петра Порошенко "Солидарность" с бывший президентом во главе – 7,8 процента, "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 6,7 процента.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG