Зеленский распустил Верховную раду и назначил выборы на 21 июля

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины назначены на 21 июля. Об этом говорится в указе о роспуске парламента, подписанном президентом страны Владимиром Зеленским. Документ выложен на его официальном сайте.
В понедельник в своей инаугурационной речи Зеленский заявил о роспуске парламента и призвал правительство уйти в отставку. Позднее он пояснил, что его главный аргумент за прекращение работы действующего созыва парламента — низкий уровень доверия граждан депутатам.
21 мая Зеленский провел консультации с руководителями парламентских фракций по вопросу роспуска парламента. Этот вопрос обсуждался уже перед его избранием, одна из фракций Верховной рады пыталась заблокировать это решение.
- Согласно предвыборному опросу Украинского института социальных исследований и Социологической группы "Рейтинг", их цитировало "Интерфакс-Украина", если бы выборы состоялись в прошлое воскресенье, пятипроцентный барьер преодолели бы четыре партии.
- Только что созданная партия "Слуга народа" Зеленского набрала бы 29,5 процентов голосов. Выступающая за улучшение отношений с Россией "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 8,1 процента, "Блок Петра Порошенко "Солидарность" с бывший президентом во главе – 7,8 процента, "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 6,7 процента.
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