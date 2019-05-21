Зеленский распустил Верховную раду и назначил выборы на 21 июля

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины назначены на 21 июля. Об этом говорится в указе о роспуске парламента, подписанном президентом страны Владимиром Зеленским. Документ выложен на его официальном сайте.

В понедельник в своей инаугурационной речи Зеленский заявил о роспуске парламента и призвал правительство уйти в отставку. Позднее он пояснил, что его главный аргумент за прекращение работы действующего созыва парламента — низкий уровень доверия граждан депутатам.

21 мая Зеленский провел консультации с руководителями парламентских фракций по вопросу роспуска парламента. Этот вопрос обсуждался уже перед его избранием, одна из фракций Верховной рады пыталась заблокировать это решение.