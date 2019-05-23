Росстат признал завышение собственных статистических данных

Росстат признал ошибки в оценке динамики роста промышленного производства, а также в оценках роста добычи нефти и газа. Эти данные ведомство опубликовало в среду, но они оказались завышенными.

Проведя служебное расследование, в Росстате выяснили, что ошибки связаны с предоставлением неточных статистических данных одним из добывающих предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа. Из-за этого, как сказано в заявлении ведомства, динамика и объёмы добычи нефти и газа, а также индекс промышленного производства были рассчитаны неверно.

При этом если обновлённые Росстатом цифры роста производства не сильно расходятся с опубликованными ранее – 4,6% против 4,9%, то новые данные о росте добычи нефти и газа отличаются от прежних в разы.

Так рост добычи газа после пересчёта упал почти на 14 пунктов – теперь он составляет 2,6% вместо 16%. Рост добычи нефти, в свою очередь, упал с 7,4% до 2,5%.

Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал подобные ошибки недопустимыми и заявил, что внутри Росстата должны быть сделаны "оргвыводы".

Три месяца назад Росстат уже оказывался в похожей ситуации. Тогда ведомство, по мнению многих экономистов, завысило данные по росту строительства: с 0,5% за 11 месяцев 2018-го года эта цифра неожиданно подскочила до 5,3% по итогам года в целом.

В ведомстве это объяснили улучшением подсчётов в строительстве на Ямале проекта по сжижению природного газа. Однако большинство экспертов раскритиковали данные Росстата. В частности, финансист и бывший высокопоставленный чиновник Министерства экономического развития Кирилл Тремасов заявил о нарушении методик учёта, назвав деятельность статистического ведомства "рисованием".