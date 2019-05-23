Минкомсвязи назвало угрозы для возможной изоляции Рунета

Министерство коммуникаций и связи рассказало, как и при каких обстоятельствах возможно обеспечение автономной работы Рунета. Об этом говорится в проекте постановления правительства.

В документе перечислены следующие угрозы российскому сегменту интернета:

угрозы целостности – когда невозможно установить соединение между пользователями;

угрозы устойчивости – нарушение работы сети при отказе части оборудования, природных и техногенных катастрофах;

угрозы безопасности функционирования – попытки взлома оборудования провайдеров или оказания дестабилизирующего внешнего или внутреннего информационного воздействия на сети.

При высоком риске угрозы управление на себя возьмёт Роскомнадзор. В случае "неотложного" реагирования ведомство не будет уведомлять провайдеров, а использует технические средства противодействия угрозам. В остальных случаях меры по противодействию угрозам будут принимать операторы или владельцы сети.

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования интернета в мае. Документ вступит в силу в ноябре этого года.

Координировать исполнение закона должен Роскомнадзор, а утверждать порядок установки и эксплуатации защитных средств в сети оператора – правительство России.

В Госдуме заявляют, что законопроект подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США.

Критики законопроекта опасаются, что автономная сеть создаст возможности для тотальной цензуры в интернете. В нескольких городах России прошли акции за свободу интернета.