Тереза Мэй согласилась обсудить второй референдум о выходе из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась обсудить в парламенте второй референдум о выходе из страны из Евросоюза. Об этом Мэй сообщила во время выступления во вторник, трансляцию её речи вёл телеканал "Би-Би-Си".
По словам политика, депутаты Палаты общин смогут проголосовать за организацию повторного референдума. При этом положение о референдуме будет включено в постановление парламента о соглашении с ЕС. То есть чтобы проголосовать за проведение референдума, парламенту нужно будет согласиться и на существующий договор о выходе Великобратании из союза, подготовленный кабинетом Мэй.
В ходе выступления Мэй признала, что ей не удалось получить поддержку лейбористской оппозици для соглашения о выходе из ЕС. Политики не смогли прийти к согласию прежде всего из-за вопроса таможенного союза с ЕС, сказала премьер-министр. Она уточнила, что в новом тексте соглашения, который она представит парламентариям, предлагается до конца 2020 года найти решение по поводу таможенной границы с Евросоюзом.
- 29 марта Великобритания должна была выйти из Евросоюза. Это не произошло из-за того, что парламент трижды отказался утвердить правительственное соглашение о выходе из ЕС. Депутаты также запретили правительству выходить из союза без соглашения. Теперь дата выхода отложена до 31 октября.
- После провала попыток получить поддержку депутатов, Тереза Мэй объявила о переговорах с оппозицией с целью найти компромисс по поводу Брекзита.
- Четвёртую попытку провести через парламент соглашение с ЕС Мэй намерена предпринять на первой неделе июня. После голосования, как бы оно не закончилось, она планирует объявить сроки своей отставки. Ожидается, что она произойдёт не позднее лета, отмечает Би-би-си.
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