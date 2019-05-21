Тереза Мэй согласилась обсудить второй референдум о выходе из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась обсудить в парламенте второй референдум о выходе из страны из Евросоюза. Об этом Мэй сообщила во время выступления во вторник, трансляцию её речи вёл телеканал "Би-Би-Си".

По словам политика, депутаты Палаты общин смогут проголосовать за организацию повторного референдума. При этом положение о референдуме будет включено в постановление парламента о соглашении с ЕС. То есть чтобы проголосовать за проведение референдума, парламенту нужно будет согласиться и на существующий договор о выходе Великобратании из союза, подготовленный кабинетом Мэй.

В ходе выступления Мэй признала, что ей не удалось получить поддержку лейбористской оппозици для соглашения о выходе из ЕС. Политики не смогли прийти к согласию прежде всего из-за вопроса таможенного союза с ЕС, сказала премьер-министр. Она уточнила, что в новом тексте соглашения, который она представит парламентариям, предлагается до конца 2020 года найти решение по поводу таможенной границы с Евросоюзом.