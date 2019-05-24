Бывшего юриста ЮКОСа заочно приговорили к 10 годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил бывшего адвоката ЮКОС Павла Ивлева к десяти годам колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Ивлев признан виновным в отмывании и присвоении 14 миллиардов долларов, а также в уклонении от уплаты налогов. Бывшему юристу нефтяной компании запретили работать адвокатом в России в течение трёх лет. Судья признала за потерпевшими право на гражданские иски к бывшему адвокату компании ЮКОС.

Суд заочно арестовал Ивлева еще в 2012 году. Его обвинили в участии в организованной преступной группе под руководством экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Защита считает дело политически мотивированным, этой точки зрения придерживаются и власти США, которые предоставили Павлу Ивлеву политическое убежище.

В ходе разбирательства суд отказал представителям защиты в проведении допроса обвиняемого по видеосвязи. Судьи также не разрешили политику Алексею Навальному принять участие в процессе в качестве общественного защитника.