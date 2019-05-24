Бывшего юриста ЮКОСа заочно приговорили к 10 годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил бывшего адвоката ЮКОС Павла Ивлева к десяти годам колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.
Ивлев признан виновным в отмывании и присвоении 14 миллиардов долларов, а также в уклонении от уплаты налогов. Бывшему юристу нефтяной компании запретили работать адвокатом в России в течение трёх лет. Судья признала за потерпевшими право на гражданские иски к бывшему адвокату компании ЮКОС.
Суд заочно арестовал Ивлева еще в 2012 году. Его обвинили в участии в организованной преступной группе под руководством экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Защита считает дело политически мотивированным, этой точки зрения придерживаются и власти США, которые предоставили Павлу Ивлеву политическое убежище.
В ходе разбирательства суд отказал представителям защиты в проведении допроса обвиняемого по видеосвязи. Судьи также не разрешили политику Алексею Навальному принять участие в процессе в качестве общественного защитника.
- Павла Ивлева обвиняли в том, что он вместе с экс-главой нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским присвоил почти 200 тонн нефти на общую сумму в 925 миллиардов рублей. В 2001–2003 годах Ивлев якобы легализовал часть этих средств.
- В июле 2014 года Третейский суд в Гааге признал Россию виновной в незаконном присвоении активов ЮКОС и обязал выплатить бывшим владельцам компании 50 миллиардов долларов. Позднее Москва обжаловала это решение.
- В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении Ходорковского и бывших акционеров ЮКОСа, обвинив их в хищениях и отмывании денежных средств.