Трамп направляет на Ближний Восток 1500 военнослужащих

Президент США Дональд Трамп решил направить на Ближний Восток полторы тысячи военнослужащих для "противодействия угрозам". В заявлении Патрика Шанахэна, исполняющего обязанности министра обороны США, говорится, что Конгрессу направлено уведомление о планах Пентагона. В состав группировки США на Ближнем Востоке войдут боевые самолёты, дроны и другие виды вооружений, информирует Би-би-си.



Президент США Дональд Трамп в пятницу, перед началом визита в Японию, заявил журналистам в Вашингтоне, что контингент, направляемый на Ближний Восток, будет "сравнительно небольшим".



Напряжённость в районе Персидского залива возросла в этом месяце. Два танкера, принадлежащих Саудовской Аравии, один Норвегии, один зарегистрированный в Объединенных Арабских Эмиратах – подверглись нападению 11 мая и получили различные повреждения. О пострадавших не сообщалось.



К настоящему времени США уже разместили в Ближневосточном регионе один авианосец и бомбардировщики. Однако в четверг президент Трамп заявил, что не видит необходимости в отправке более крупного контингента в район Персидского залива.