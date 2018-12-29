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Дороги к свободе

Российско-украинские отношения: "керченский" год. Эфир в 17:05

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2018 год стал временем дальнейшего ухудшения отношений Москвы и Киева

Почему 2018 год привел к дальнейшему ухудшению отношений России и Украины? Существует ли возможность деэскалации? Виталий Портников беседует с политологами Владимиром Фесенко и Леонидом Гозманом. Эфир в 17:05.

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