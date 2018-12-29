Российско-украинские отношения: "керченский" год. Эфир в 17:05

Почему 2018 год привел к дальнейшему ухудшению отношений России и Украины? Существует ли возможность деэскалации? Виталий Портников беседует с политологами Владимиром Фесенко и Леонидом Гозманом. Эфир в 17:05.
2018 год стал временем дальнейшего ухудшения отношений Москвы и Киева
Почему 2018 год привел к дальнейшему ухудшению отношений России и Украины? Существует ли возможность деэскалации? Виталий Портников беседует с политологами Владимиром Фесенко и Леонидом Гозманом. Эфир в 17:05.
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