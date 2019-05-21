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Дороги к свободе

Международный трибунал ООН и украинские моряки. Эфир в 20:32

Избрание меры пресечения украинским военнослужащим, задержанным в Керченском проливе

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Повлияет ли решение трибунала ООН на освобождение удерживаемых Россией украинских моряков?

Виталий Портников беседует о ситуации с украинским иском в Международном трибунале ООН с советником министра иностранных дел Украины Тарасом Качкой,юристом Борисом Бабиным и адвокатом Николаем Полозовым. Эфир в 20:32.

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