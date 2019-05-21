Международный трибунал ООН и украинские моряки. Эфир в 20:32

Виталий Портников беседует о ситуации с украинским иском в Международном трибунале ООН с советником министра иностранных дел Украины Тарасом Качкой,юристом Борисом Бабиным и адвокатом Николаем Полозовым. Эфир в 20:32.
Повлияет ли решение трибунала ООН на освобождение удерживаемых Россией украинских моряков?
Виталий Портников беседует о ситуации с украинским иском в Международном трибунале ООН с советником министра иностранных дел Украины Тарасом Качкой,юристом Борисом Бабиным и адвокатом Николаем Полозовым. Эфир в 20:32.
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