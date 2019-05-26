Правозащитники обвинили НТВ в преследовании активистов

Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила российскую телекомпанию НТВ в организации кампаний по очернению деятельности правозащитников и оппозиционных политических активистов и в неоправданных вторжениях в их частную жизнь.

На российские власти при этом возлагается ответственность за то, что они никак не препятствуют агрессивным действиям сотрудников НТВ. Об этом говорится в заявлении, выпущенном Human Rights Watch в связи с уголовным делом против члена совета движения "Голос" Романа Удота, поводом для которого стал его конфликт с журналисткой НТВ. В заявлении подчёркивается, что владельцем НТВ является "российская государственная газовая корпорация "Газпром"".

В заявлении, опубликованном от имени Хью Уильямсона, директора HRW по Европе и Центральной Азии, признаётся, что Удот использовал "агрессивные выражения" по отношению к журналистке Александре Мирошниченко. Однако причиной этого названа реакция на нарушения неприкосновенности частной жизни его и его родственников со стороны сотрудников НТВ.

Против Удота возбудили уголовное дело по обвинению в угрозе убийством в связи с его конфликтом с Мирошниченко 20 марта 2018 года в московском аэропорту Шереметьево. Тогда корреспонденты телеканала снимали Удота на телефон. Он попытался отобрать его, а после вызвал полицию, чтобы написать заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни. Однако полицейские задержали самого Удота.

За несколько дней до инцидента в Шереметьеве на НТВ вышел фильм, дискредитирующий "Голос".

21 мая нынешнего года суд в подмосковном городе Химки принял решение отправить Удота под домашний арест.

По словам сопредседателя "Голоса" Григория Мельконьянца, преследование Романа Удота связано исключительно с его активной деятельностью по разоблачению фальсификаций на выборах. Движение в защиту прав избирателей "Голос" занимается мониторингом нарушений на выборах и организует работу наблюдателей.