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Романа Удота из движения "Голос" отправили под домашний арест

Роман Удот

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Химкинский городской суд отправил до 16 июня под домашний арест члена совета движения "Голос" Романа Удота по обвинению в угрозе убийством. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия.

Удоту запрещено покидать квартиру за исключением явки по вызову дознавателя, общаться со всеми, кроме близких родственников и адвоката, пользоваться телефоном, интернетом и почтой.

Романа Удота задержали в Москве в понедельник вечером, когда он пришёл в линейный отдел полиции по вызову. Уголовное дело, заведённое на члена совета движения "Голос", связано с его конфликтом с журналисткой НТВ Александрой Мирошниченко, который произошёл 20 марта 2018 года в московском аэропорту Шереметьево.

Тогда корреспонденты телеканала снимали Удота на телефон. Он попытался отобрать его, а после вызвал полицию, чтобы написать заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни. Однако полицейские задержали самого Удота. В полиции ему рассказали, что сотрудница НТВ написала на него заявление о краже телефона. Позднее был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела по статье "кража", однако в ходе проверки полиция усмотрела другой состав преступления.

/**/ /**/ /**/ Роман Удот
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За несколько дней до инцидента в Шереметьево на НТВ вышел фильм, дискредитирующий "Голос". Удот написал на своей странице в Фейсбуке, что в нём, как и в других фильмах телеканала, сообщаются ложные сведения о движении и о нём лично. Он также сообщил, что собирается подать в суд на телеканал за клевету.

Позже НТВ опубликовало видео конфликта Удота с сотрудниками телекомпании, в котором утверждало, что активист "Голоса" "атаковал журналистов". Однако в сюжете не было кадров, из которых бы стала понятна причина конфликта.

По словам сопредседателя "Голоса" Григория Мельконьянца, преследование Романа Удота связано исключительно с его активной деятельностью по разоблачению фальсификаций на выборах.

  • Движение в защиту прав избирателей "Голос" занимается мониторингом нарушений на выборах и организует работу наблюдателей. На его официальном сайте указано, что цель движения – "свободные и честные выборы в России".
  • За время своей почти двадцатилетней деятельности "Голос" неоднократно подвергался давлению и преследованию со стороны властей. На федеральных телеканалах вышло более десяти фильмов, дискредитирующих организацию. В 2013-м году "ассоциация Голос" была внесена в реестр "иностранных агентов", а спустя три года ликвидирована решением Пресненского районного суда Москвы. После этого руководство "Голоса" планировало реорганизовать ассоциацию в фонд, но в конечном итоге была выбрана форма общественного движения.

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