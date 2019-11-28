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Дело об угрозах журналистам НТВ

Дело об угрозах журналистам НТВ
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Суд в Химках назначил члену совета движения "Голос" Роману Удоту 320 часов обязательных работ по делу об угрозе убийством. Уголовное дело в отношении Романа Удота возбудили после его конфликта с журналисткой НТВ Александрой Мирошниченко 20 марта 2018 года в московском аэропорту Шереметьево. Тогда корреспонденты телеканала снимали Удота на телефон. Он попытался отобрать его, а после вызвал полицию, чтобы написать заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни. Однако полицейские задержали самого Удота.​ За несколько дней до инцидента в Шереметьеве на НТВ вышел фильм, дискредитирующий "Голос".

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