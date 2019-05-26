Украина хаоса Владимира Зеленского? Последствия первых решений президента

Президентский указ о роспуске Верховной рады, первые кадровые назначения нового главы государства и предложение его команды о референдуме по мирным соглашениям с РФ вызвали крайне неоднозначную реакцию в украинском обществе.

Несмотря на то что многие украинские политики назвали антиконституционным второй указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении выборов на 21 июля, все без исключения представленные в парламенте партии уже начали избирательную кампанию.

Первые кадровые решения нового главы государства показали, что он идет путем предшественников: назначает на ключевые должности друзей и ставленников олигархов. На первые назначения шестого украинского президента негативно отреагировали зарубежные инвесторы. Пока национальной экономике ничего не угрожает, но ближе к концу года могут возникнуть серьезные проблемы. Больше всего сейчас украинцев пугает возможный хаос во власти из-за неопытности и непредсказуемости Зеленского. И этим хаосом, как полагают эксперты, готова воспользоваться Россия.

Досрочные парламентские выборы и монополия на власть

62 депутата Верховной рады, среди которых большинство – члены парламентской фракции "Народного фронта", 24 мая обратились в Конституционный суд Украины с просьбой определить, отвечает ли основному закону президентский указ о роспуске Верховной рады.

17 мая фракция "Народного фронта" объявила в парламенте о выходе из правящей коалиции "Европейская Украина", и таким образом, с этой даты, заявляют парламентарии, стартовал отсчет предусмотренного конституцией 30-дневного срока для формирования новой коалиции.

Депутаты убеждены, что глава государства не имел права распускать Раду как в течение этого месяца, так и впоследствии, поскольку начиная с 28 мая остается меньше чем полгода до окончания пятилетних полномочий парламента и Основной закон запрещает в этот период досрочные выборы. Вердикт Конституционного суда (КС) относительно президентского указа о роспуске Рады, очевидно, появится уже после выборов. "Независимо от решения суда новый парламент будет легитимен. Однако если суд признает решение главы государства не отвечающим конституции, это может стать основанием для его обвинений в антиконституционных действиях и постановке вопроса о начале процедуры импичмента. Такой риск возможен. Но учитывая, что юристы Зеленского апеллируют к факту отсутствия парламентской коалиции, которая распалась не 17 мая, а после выхода из нее ряда фракций еще в 2016 году, думаю, что нынешний президент может избежать неприятных для него вердиктов", – предполагает директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев.

Объявленные Владимиром Зеленским досрочные парламентские выборы в политических кругах называют фактически третьим после двух президентских туром голосования, который определит дальнейшую судьбу Украины. 22 мая парламент на внеочередном заседании отказался по требованию нового президента менять правила выборов, и они, как и прежде, пройдут по смешанной системе: половину депутатов выберут в одномандатных округах, половину – по закрытым партийным спискам с пятипроцентным избирательным барьером. Проведение выборов по старому закону усложняет достижение главной цели Зеленского – сформировать в новой Раде подконтрольные ему большинство и правительство.

Референдум по мирным договоренностям с Россией – капитуляция Украины

Назначенный главой администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан 21 мая в эфире канала "112.Украина" заявил, что допускает проведение референдума касательно достижения мирных соглашений с Российской Федерацией. Эту инициативу раскритиковали многие украинские политики и общественные деятели, подчеркнув, что такой референдум фактически будет означать капитуляцию Украины перед РФ. Идея возможного референдума возмутила украинских военных, родственников бойцов, погибших в Донбассе, и волонтеров.

​Сам Зеленский пояснил, что речь идет не о классическом референдуме, а скорее о социологическим опросе, чтобы выяснить мнение общества. Политолог Олег Саакян соответствующее предложение трактует как отсутствие у команды Зеленского собственной повестки решения конфликта в Донбассе:

– И референдум – это такая себе расписка в несостоятельности и попытка переложить ответственность с элитарных плеч на общенародные. Поэтому в данном случае рассматриваю эту инициативу даже не как проявление демократических инструментов, а как проявление элементарной безответственности. Кроме того, это, конечно же, играет в минус, поскольку дезориентирует украинское общество и деморализует ту часть, которая борется с российской агрессией и может сыграть в минус для обороноспособности страны.

– Во время инаугурационной речи в Верховной раде Зеленский заявил, что его ключевая задача на посту президента Украины – установление мира в Донбассе. Какай может быть цена, выставленная Кремлем за прекращение конфликта на украинском востоке?

– Фактически ценой может быть скрытая капитуляция Украины. Только в этом случае Российская Федерация готова будет пойти на завершение российско-украинской войны. Она стала последствием множества факторов, и как минимум можно выделить три основных. С одной стороны, несостоятельность коллективной безопасности, сложившейся в мире после Второй мировой войны, которая деградировала все эти десятилетия и оказалась неспособной не только остановить Россию, но даже и адекватно отреагировать на нарушение ею международных договоров. С другой стороны, это фактор слабости украинской государственности, которым в 2014-м воспользовалась Россия, аннексировав Крым, развязав конфликт в Донбассе, и к сожалению, мы до сих пор наблюдаем эту слабость. И в-третьих, российский шовинистический режим, который считает абсолютно нормальной оккупацию чужих территорий как одну из форм ведения своей внешней политики. Мы видим, что Москва не собирается отказываться от своих экспансионистских амбиций на постсоветском пространстве по отношению к Украине. Поэтому без решения хотя бы двух этих факторов говорить о том, что ситуация может измениться, было бы крайне нелепо. Мы находимся в патовой ситуации, когда Украина достаточна сильна, чтобы сопротивляться, а Россия недостаточно слаба, чтобы сдаться и отказаться от своих амбиций. Соответственно, любые переговоры могут быть сейчас, либо чтобы не допустить худшего, и для этого есть "минский формат" (в рамках Трехсторонней контактной группы ОБСЕ, Украина и Россия) и "нормандский формат" (Германия, Франция, Украина и Россия) переговоров по Донбассу, и западные партнеры Киева прежде всего заинтересованы, чтобы не было полномасштабной войны. Либо переговоры нужны, чтобы обсуждать картины будущего после того, как произойдет некая ситуация, в которой откроется окно возможностей, чтобы мы были к этому готовы. Либо же переговоры необходимы для немедленного решения актуальных и кризисных вопросов, например, восстановления подачи воды, мобильной связи, перемещения людей через пропускные пункты и так далее, то есть все то, что не касается геополитических амбиций России.

Вместе с тем политолог Андрей Ермолаев не согласен с мнением некоторых коллег и политиков о том, что предлагаемый командой Зеленского референдум по мирным соглашениям с РФ раскалывает украинское общество:

– Никакого глубокого раскола общества по этому вопросу я не наблюдаю. Ни в психологическом, ни в социологическом плане. В обществе выражен запрос на переход в какой-то мирный режим существования страны. Как это обеспечить? Все надежды – на победителя президентских выборов. И, собственно, поэтому был такой высокий показатель у Зеленского во втором туре выборов – более 70 процентов поддержки. Люди не знают, как Зеленский может решить эту проблему, но они рассчитывают на его нестандартные шаги и договороспособность, поэтому спекулировать на каких-то конкретных вариантах действий, а тем более давать им какую-то оценку: сдаст Зеленский интересы [Украины] или, наоборот, будет воевать, мне кажется, это чистой воды спекуляция. Сейчас расколото не общество, расколот политический класс, и это достаточно выражено. Я вообще рассматриваю происходящее в парламенте вокруг Зеленского как своеобразный затянувшийся третий тур выборов, где главные участники теперь не граждане, а политические элиты. Они стараются кто пристроиться к новой власти и уже побежали с лозунгами "Слуги народа" и команды "Зе", а кто пытается взять реванш. Нет сейчас ни коалиции, ни мощных публичных объединений старых против новых, тем не менее, коммуникации между ними идут. Желание взять реванш либо через парламентские выборы, либо через интриги у них есть. Ну а инструментом, естественно, будет политика постоянной информационной дискредитации Зеленского, использование его слабости. Реальный центр власти и властвования ведь сейчас не в президентском кабинете, а в парламентском механизме коалиции и правительства. И, несмотря на начавшуюся предвыборную кампанию, основные кнопки и рычаги управления остаются у старой команды. Руководство парламента, ключевые комитеты ВР, состав правительства – это все старая власть, которая имеет возможности принимать выгодные ей решения, – отмечает политолог Андрей Ермолаев.

Слово "реванш" в последнее время часто звучит из уст украинских политиков и экспертов, но не только в контексте, о котором говорит Андрей Ермолаев. На волне победы на президентских выборах Зеленского в Украину возвращаются или намерены вернуться в ближайшее время бывшие соратники заочно осужденного за госизмену беглого экс-президента Виктора Януковича. На этом фоне все громче своими планами по пересмотру принятых украинской властью за минувшие пять решений делится пророссийская оппозиция, в состав которой входят немало бывших соратников Януковича. В ответ украинские патриоты грозят им новым Майданом.

​22 мая на внеочередном заседании Верховной рады ее председатель Андрей Парубий, реагируя на слова депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова инициировать отмену ряда законов, принятых Верховной радой восьмого созыва, заявил: "Вы не сможете отменить ни закон о декоммунизации, ни церковные законы, ни закон об украинском языке. Вам этого не позволит украинский народ, никогда! Вы думаете, что это в воздухе запах реванша? Принюхайтесь лучше – это запах пылающих шин! И запомните Майдан! Украинский народ не позволит вам основополагающие фундаментальные ценности разрушать в нашей стране!" – подчеркнул Парубий.

Какой может быть дальше политика Владимира Зеленского

Андрей Ермолаев отмечает, что сейчас проявляется определенный уровень неготовности Владимира Зеленского и его команды вести большую игру как на внешней, так и на внутренней арене:

– Не все они делают вовремя и эффективно, но тем не менее, на мой взгляд, у Зеленского есть шанс использовать предстоящие два-три месяца (до избрания новой Верховный рады и формирования парламентского большинства и правительства – РС) на вхождение в курс дела. Ситуация в Донбассе, бюджет, внешняя политика, долговые обязательства, текущая кризисная ситуация – все это требует времени, специалистов и правильной расстановки кадров. Президент сейчас пошел простым путем – сформировал команду для запуска своей власти. Думаю, что он опирается на тех людей, которых знает и которым доверяет. Это как первая ступень ракеты. Многие из этих людей, возможно, после выборов кто в новый парламент попадет, кто – в правительство. И в дальнейшем президент будет подбирать под себя команду более компетентную. Для этого ему нужно зерна от плевел отделить. Сейчас Зеленский ведет себя осторожно. А что касается будущего – хочу обратить внимание на один прием, который уже применила его команда. Возможно, Зеленский и его команда не очень опытны политически, но они все-таки опытные шоумены и умеют ставить длинные пьесы. Пример с законом о выборах. Представители команды Зеленского говорили, что главное для них – обеспечить досрочные выборы, а что касается законодательства – как получится. На самом деле их законодательная инициатива была ориентирована не столько на решение в парламенте, сколько на социальный эффект. Зеленский на примере работы парламента на внеочередном заседании 22 мая показал, что, действительно, старая элита вся консолидирована против него, ведет нечестную игру. Избиратель это заметил, то есть подтвердилась версия о том, что Зеленский по-прежнему герой-спаситель, а против него все эта старая гвардия в парламенте. Вот такая получились картинка. Мне кажется, что и следующая его инициатива будет такого же свойства для решения проблемы войны в Донбассе. В случае если будет достигнут определенный компромисс и результат в переговорном процессе, например, в Минске, и возникнет какая-то формула или, как говорят, модальность решения проблемы Донбасса с его статусом, переходным периодом, то благодаря возможному референдуму по этой модальности, например признания особого статуса Донбасса, переходного периода, Зеленский заручится поддержкой всего общества независимо от истерики в политике. А это откроет ему и дорогу для переговоров с Российской Федерацией уже о будущем характере отношений, сделает возможным интенсивный диалог, как быть дальше. Политика – дело сложное, политика – это искусство. Оттягивать с формированием более серьезного, созидательного эшелона гуманитарной, интеллектуальной, дипломатической поддержки уже нельзя. Потому что есть риск, что Зеленского начнут играть внешние силы.

Преследование Порошенко, первые кадровые указы Зеленского и реакция на них общества

Сразу после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины заметно активизировались противники его предшественника – Петра Порошенко. Один из них, бежавший пять лет назад из Украины и вернувшийся в страну за день до инаугурации Зеленского бывший заместитель главы президентской администрации Виктора Януковича Андрей Портнов, пытается привлечь Порошенко к уголовной ответственности, обвиняя его в том числе и в государственной измене, превышении власти и служебных полномочий. Олег Саакян продолжает:

– Если говорить о роли Портнова и его желании привлечь Порошенко к уголовной ответственности, думаю, что сейчас совпадают интересы нескольких групп. Портнов становится вполне органичным продуктом бездеятельности Порошенко в течение многих лет и имитации им реформ. И соответственно, в Украине на сегодняшний день у генерального прокурора Юрия Луценко нет никаких претензий к Портнову, и таким образом, в этой ситуации государство оказалось беззубым. Портнов вернулся мстить, мстить Порошенко за то, что фактически его отстранили от политической жизни и отправили в изгнание. Именно в такой роли он выгоден части политических субъектов и, вполне вероятно, команде Зеленского. Ведь Портнов сделает ту грязную работу, которую не придется делать другим, и это будет выглядеть не как преследование бывшего главы государства сегодняшней властью.

– Зеленский одними из первых решений назначил главой своей администрации Андрея Богдана, юриста олигарха Игоря Коломойского, а друга детства Ивана Баканова – замглавой председателя Службы безопасности Украины. Какие можно сделать выводы после первой недели президентства Зеленского?

– К сожалению, ситуация с избранием президентом Украины несистемного политика имеет свои плюсы и свои минусы. Плюсы были связаны с тем, что такому политику легче победить, а минусы – в управляемости ситуацией, поскольку этот человек приходит из среды, где люди, которым он доверяет, профессионалы, они вошли в его команду, но они не политические профессионалы. И Зеленский назначает на важные должности в стране людей из бизнес-среды, друзей детства и тех, кому он больше всего доверяет. Частично такую картину мы наблюдали и в период президентства Петра Порошенко, который привел во власть своих бизнес-партнеров. И в данном случае получается, что государство оказывается в ситуации кризиса управления. Этот кризис, с одной стороны, связан с передачей власти, а с другой – с управляемостью и прогнозируемостью. Это, безусловно, может быть использовано Российской Федерацией как возможность для дестабилизации ситуации в нашем государстве. И в данном случае Украина – заложник таких рисков, – констатирует Олег Саакян.

Украинские политики больше всего критиковали Зеленского за назначение Андрея Богдана главой президентской администрации. Утверждается, что на таком решении настоял стоящий за спиной Зеленского олигарх Игорь Коломойский, пригрозивший в противном случае отказаться от финансирования идущей на выборы партии Зеленского "Слуга народа".

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, Богдан работал ранее не только на Коломойского, но и на многих бывших украинских руководителей. "Андрей Богдан – не человек Игоря Коломойского. То, что он работал одним из адвокатов Коломойского, совершенно ничего не значит. Богдан в свое время работал и с ныне беглыми украинскими политиками и бывшими премьером Николаем Азаровым и президентом Виктором Януковичем. Еще раньше – с третьим президентом Украины Виктором Ющенко. Богдана можно назвать адвокатом власти. И то, что его назначение влияет на каких-то мифических зарубежных инвесторов, это неправда. Да, действительно, Коломойский стремится спасти свои предприятия в Украине, которые находятся в залоге приватизированного государством и в прошлом принадлежавшего ему Приватбанка. Приватбанк в данном случае пытается стать собственником этих предприятий, чтобы их продать. Мне кажется, что Коломойский не сильно влияет на Зеленского. Сегодня на Зеленского в той или иной степени влияют все украинские олигархи. Но чаще всего все говорят только о Коломойском, которого делают демоном. Хотя Коломойский – лишь один из украинских олигархов, не лучше и не хуже других", – считает Олександр Охрименко.

24 мая под президентской администрацией митинговали несколько десятков активистов, требовавших, чтобы глава государства отменил часть своих кадровых указов. На сайте президента набрала необходимые 25 тысяч голосов петиция с призывом отправить в отставку Андрея Богдана. Такое требование выдвинула и неправительственная организация "Общественный люстрационный комитет". Ее активисты напомнили, что Богдан занимал должность уполномоченного Кабинета министров по вопросам антикоррупционной политики в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года, то есть до победы Евромайдана в период президентства Виктора Януковича, и поэтому в соответствии с законом о люстрации не может занимать государственные должности. Впрочем, сам Богдан утверждает, что должность главы администрации не подлежит люстрации, поскольку относится к патронатной службе.

Украинская экономика и реакция инвесторов на первые шаги Зеленского

На роспуск Рады, заявление Владимира Гройсмана об отставке с поста руководителя правительства Украины и первые кадровые решения Зеленского негативно отреагировали инвесторы и рынок еврооблигаций. "Действительно, реакция инвесторов была негативной, но это не нанесло непоправимого удара по украинской экономике, – говорит специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса. – Инвесторы ожидали более взвешенных политических и кадровых решений. Пока мы видим небольшие изменения курса гривны и падения на рынке еврооблигаций. Тем не менее, кадровые назначения могут оказать существенное влияние на дальнейшие решения инвесторов. Потому что позитивное отношение условного лондонского Сити к досрочным парламентским выборам в Украине базировалось на том, что коммуникацию с ним строили вошедшие в команду Зеленского бывший министр экономики Александр Данилюк и экс-министр экономического развития и торговли Айварас Амбромавичус. Они общались с западными политикам и обещали провести в Украине необходимые реформы. Если эти специалисты не будут влиять на проведение реформ, если они окажутся на отшибе, тогда и отношение к Украине изменится".

Украина не получит, как ожидалось в июне, очередной кредитный транш от Международного валютного фонда. Прибывшей в Киев миссии МВФ после роспуска Рады и решения Гроссмана об отставке с поста премьера оказалось не с кем вести переговоры, и после ожидаемой 28 мая встречи с Зеленским миссия покинет Украину. "Очередной кредитный транш Украина не получит, но это уже не зависит от Зеленского. Будущее сотрудничество с Фондом напрямую зависит от того, что будет делать украинская власть. МВФ работает по простым правилам: если страна выполняет его условия, она получает кредиты, в противном случае кредит предоставлен не будет", – констатирует Сергей Фурса.

Украинская экономика зависима от МВФ, и наибольший риск для нее из-за предстоящих внешних платежей по погашению своих кредитных обязательств. До настоящего времени Киев получил от фонда 8,4 млрд долларов из предусмотренных на четыре года действия программы 17,5 млрд долларов. А до 2021 года Украина в целом должна заплатить 20 млрд долларов по долгам МВФ и других кредиторов. Пока движущейся по инерции экономике Украины ничто не угрожает, но ближе к концу года могут возникнуть серьезные проблемы, если МВФ откажется предоставлять Украине кредитные транши, а российский "Газпром", в частности, не подпишет вместо заканчивающегося в декабре 2019-го новый контракт на транзит газа через Украину в страны ЕС.