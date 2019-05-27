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Пензенские врачи скорой помощи объявили забастовку

Скорая помощь (иллюстративное фото)

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Около 140 сотрудников Пензенской областной станции скорой помощи начали итальянскую забастовку. Они будут выходить на работу, но откажутся выполнять сверх должностные обязанности. Об этом в понедельник сообщил Интерфаксу представитель бастующих Павел Кузнецов.

С 27 мая фельдшеры будут отказываться от поездки на вызовы в неукомплектованных бригадах, а с 10 июня водители "скорых" прекратят работать на автомобилях с техническими неисправностями, на которые сейчас им "приходится закрывать глаза".

Участники забастовки требуют от властей региона повысить им зарплату, а также увеличить количество реанимационных бригад, чтобы успевать доехать к больному за 20 минут в соответствии с федеральным нормативом. Сейчас в большинстве случаев это невозможно.

В обращении к властям Пензенской области бастующие заявляют, что "больше не могут терпеть унизительно низкий уровень заработной платы – около 16-17 тысяч рублей в месяц. Чтобы обеспечить самые элементарные потребности своих семей медикам приходится работать на полторы-две ставки, что сказывается на их здоровье и качестве медицинской помощи населению. Из-за усталости персонала растёт риск врачебных ошибок, говорится в заявлении.

В настоящее время официально на подстанциях Пензы базируется пять реанимационных бригад и одна в Кузнецке. Однако по факту из-за недостатка врачей-реаниматологов в Пензе на дежурство выходит всего 3-4 бригады. В Кузнецке реанимационная бригада дежурит раз в 2-3 дня, отмечают авторы заявления.

В министерстве здрвоохранения Пензенской области сообщили, что получили заявление бастующих и проверяют его законность.

В середине марта итальянскую забастовку против так называемой оптимизации здравоохранения объявили медики профсоюза "Альянс врачей" в городе Окуловка Новгородской области. Полиция несколько раз задерживала участников забастовки.

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