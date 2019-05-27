"Абсолютный дурдом". Как срывали кинофестиваль "Бок о бок" в Москве

Организаторы международного ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о бок", проходившего в Москве с 23 по 26 мая, рассказали о скандалах и провокациях, сопровождавших каждый день его работы. Все эти дни участников преследовали активисты движений НОД и SERB. Они пытались заблокировать вход в клуб в "Фитиль", где проходило открытие, оскорбляли приходящих зрителей и вылили раствор аммиака на сотрудницу посольства Канады. В остальные дни в полицию поступали сообщения о минировании площадок фестиваля. Из-за этого был сорван показ фильма "Бабочки" режиссера Дмитрия Кубасова.

Фестиваль "Бок о бок" приковывает внимание движений НОД и SERB не первый год. И на этот раз в Москве их активисты вновь пытались помешать открытию кинофестиваля и оскорбляли его зрителей и участников. Организаторы вызвали полицию, но полицейские даже не пытались остановить НОДовцев , SERBовцев и других агрессивно настроенных людей.

Об этом Радио Свобода рассказалаPR-менеджер фестиваля Вера Пушкина:

- Фестиваль срывали каждый день. Он открылся 23 мая, в четверг, и уже где-то за час до открытия, примерно в 6 часов вечера, около входа в киноклуб "Фитиль" были представители радикальных экстремистских организаций, в том числе НОД и SERB. У них были химические вещества. Они старались попасть внутрь, чтобы облить нас. Они были очень агрессивны, обещали, что будут бросаться в зрителей зеленкой, стояли с плакатами "Янки гоу хом", говорили, что это все западная, американская пропаганда, "а у нас тут православная страна, и вам здесь не рады". Собственно, они нас сопровождали все четыре дня фестиваля. Два первых дня у нас было в киноклубе "Фитиль". На второй день у нас было ложное сообщение о минировании помещения: приехали кинологи, приехала полиция, пожарные, был обыск. У нас очень сильно все задержалось. Вторые два дня были в пространстве "Таблица" на Новослободской. Оба дня были сообщения о минировании: приезжала полиция, осматривала здание, эвакуировали зрителей. Но мы очень благодарны нашим зрителям, что они особо никуда не расходились, следили за соцсетями, в общем, всю субботу у нас были полные залы на каждом показе.

У них были химические вещества. Они старались попасть внутрь, чтобы облить нас

- То есть все планированные показы все-таки состоялись?

- Состоялись все, кроме фильма "Бабочки" Дмитрия Кубасова, который должен был быть показан в воскресенье. Опять было сообщение о минировании, у нас были определенные договоренности с площадкой по времени. Последний сеанс итак был запланирован на 20:30. Поэтому, с учетом долгого обыска помещения в связи с сообщением о минировании, фильм было уже невозможно показать. Это было в воскресенье, тогда мы бы закончили уже ближе к часу ночи. Мы посчитали, что это просто неоправданно.

- Вы пожаловались на этих людей из SERBа и НОДа в полицию?

Полиция приезжала, но не торопилась что-либо делать

- Каждый день, когда они собирались, мы сразу звонили 112, в полицию, сообщали об этом, просили предпринять какие-то меры, обеспечивающие безопасность зрителей, потому что в их адрес поступали прямые угрозы. Полиция приезжала, но, к сожалению, не торопилась что-либо делать. Первый день это заняло примерно три часа, в течение которых полиция с автозаками были на площадке. Но они ни к кому не подходили, просто наблюдали за происходящим. Соответственно, потом организаторы фестиваля подали жалобу в полицию и в прокуратуру. В первый день на площадку приходил глава ОВД по Хамовническому району, но вместо того, чтобы как-то обезопасить зрителей, отдать какие-то приказы, он просто давил на нас, чтобы мы закрыли фестиваль – с абстрактными формулировками - мол, вы же сами все понимаете. Вел себя довольно агрессивно.

- Как все это повлияло на ход фестиваля? Можно ли сказать, что он был сорван или, наоборот, это все придало вам сил, энергии?

Мы в таком режиме живем не первый год, это наша карма

- К сожалению, мы в таком режиме живем уже не первый год. Поэтому это какая-то наша карма, просто это часть, которая нас всегда сопровождает и в Петербурге, и часто в Москве, к сожалению. Поэтому наши зрители к нам ходят, они уже привыкли, понимают и умеют фильтровать ситуацию, где ложь, а где правда. К сожалению, это влияет плохо на зрителей, которые приходят в первый раз. Потому что когда ты первый раз приходишь на кинофестиваль в выходной день, чтобы отдохнуть, посмотреть кино, пообщаться, а тебя эвакуируют, в здании пахнет аммиаком, естественно, это не вызывает у тебя желания прийти туда снова. Но мы стараемся работать с нашими зрителями. Наша пиар-команда рассказывала о происходящем, рассказывает, как мы стараемся бороться с этими организациями, с их несанкционированными действиями.

Поэтому по количеству зрителей я бы не сказала, что мы сильно потеряли. У нас была площадка "Таблица", которая вмещает примерно 250 человек. Все сеансы в субботу были аншлаговые: все билеты были проданы. Зрители еще приходили, но мы просто физически их не могли вместить: ставили стулья, смотрели стоя. "Фитиль" сам по себе очень маленький, поэтому там тоже все сеансы были полностью заполнены. Там максимальная вместимость - 100 мест. Может быть, из-за переносов в расписании, потому что мы переносили один сеанс "Дайте камера мотор" с субботы на воскресенье, наверное, кто-то не дошел, потому что люди тоже планируют свои выходные. Я бы не сказала, что фестиваль сорван, я сказала бы, что были попытки его сорвать, но мы справились.

- Почему такая острая и неадекватная реакция на ваш фестиваль со стороны этих людей?

Они считают, что ЛГБТ-сообщество - это тупиковая ветвь эволюции

- Я думаю, что это, очевидно, противоречит какой-то их идеологии. Там было движение, например, "Сорок сороков". Это довольно радикальные православные ребята. Поэтому они считают, что ЛГБТ-сообщество - это тупиковая ветвь эволюции. В соцсетях есть их официальное обращение. Они считают, что в России должно рождаться больше детей, а ЛГБТ-люди не размножаются. Они на полном серьезе говорят, что мы все от папы и мамы, так и должно быть. У нас сейчас такая общественная повестка, в которой не очень рады каким-то ЛГБТ-движениям, ЛГБТ-встречам. Там была группа людей, я не могу точно сказать, к кому они принадлежат, к НОДу или к SERBу, но они выглядели как артисты. В первый день они пришли в костюмах врачей скорой психиатрической помощи клиники имени Аннушки, разлившей масло. Во вторые два дня они были одеты в костюмы солдат русской армии и распевали "Идет война народная", "Катюшу", еще что-то. Абсолютный дурдом. Обещали посадить всех на клизма-трон, давили на то, что раньше гомосексуальность была уголовным преступлением, и говорили, что это нужно вернуть обратно, - рассказала PR директор кинофестиваля "Бок о бок" Вера Пушкина.

Из-за звонка о ложном минировании был сорван показ фильма "Бабочки" режиссера Дмитрия Кубасова в коворинге "Таблица" на Новослободской. В интервью радио Свобода Дмитрий рассказал, что расстроен случившимся – он хотел пообщаться со зрителями своего фильма:

Из-за какого-то идиотизма мы этой возможности лишились

- Я должен был представить фильм, после фильма у нас должна была быть дискуссия. Я подхожу к этому месту, там все оцеплено, стоит автозак, куча полицейских. Я созвонился с организаторами и спросил - как и что. Они сказали, что кто-то позвонил и сказал, что зал заминирован. Провокации были на протяжении всего фестиваля. И вот именно вчера кто-то перед фильмом позвонил и сказал, что в здании якобы бомба: приехали все эти полицейские, эвакуировали людей. Фильм создавался для кинопоказа, и любая возможность показать его зрителю и обсудить крайне важна для меня. Но из-за какого то идиотизма мы этой возможности лишились.

- О чем ваш фильм "Бабочки"? Почему кому-то он показался опасным?

Главный герой фильма - человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Странно, что в 2019 году в современной России это становится проблемой

- Главный герой фильма – молодой человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Если это послужило поводом устроить провокацию и сорвать показ – это очень странно и печально. Странно, что в 2019 году в современной России это становится проблемой. Я не знаю, что это за люди и почему они так действуют. Видимо, это такая группа людей, которая пытается выслуживаться перед властью, перед государством. Очевидно, они заодно с полицейскими, потому что действуют безнаказанно.Это какие-то ряженые люди. На самом деле, скорее всего, каких-то искренних чувств, искренней ненависти они не испытывают. Просто они хотят выслужиться , чтобы получить какие-то дивиденды. Это просто какие-то провокаторы, люди, которые гадят и этим живут, - считает режиссер Дмитрий Кубасов..

Международный ЛГБТ- кинофестиваль "Бок о Бок" проходит в России с 2008 года. Его девиз - "Разная любовь - равные права". Организаторы говорят, что фестиваль – это площадка, на которой российское общество и представители ЛГБТ сообщества могут вступить в широкую дискуссию и наладить позитивный диалог. Но пока что диалога не получается: каждый год его организаторы получают угрозы от агрессивно настроенных провластных и православных движений.