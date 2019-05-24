Заявивший о пытках геев в Чечне Максим Лапунов подал жалобу в ЕСПЧ

Фотограф Максим Лапунов, первым рассказавший публично о пытках и преследованиях геев в Чечне, подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом "Коммерсанту" сообщили в "Комитете против пыток", юристы которого представляют интересы Лапунова.
В жалобе в Страсбургский суд заявитель указывает на нарушение российскими властями четырёх статей Европейской конвенции: о запрете пыток, о праве на свободу и личную неприкосновенность, о праве на уважение частной и семейной жизни и о запрете дискриминации.
Лапунов был первым и пока единственным, кто подал заявление в правоохранительные органы о своем задержании и пытках в здании управления уголовного розыска Грозного в марте 2017 года, отмечают правозащитники.
В ноябре прошлого года Ставропольский краевой суд признал законным отказ Следственного комитета России возбудить дело о пытках Лапунова в "секретной тюрьме" для геев в Чечне.
Тогда же Лапунов, которому продолжали поступать угрозы, уехал из России.
- В 2017 году "Новая газета" начала серию публикаций о массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров отверг все обвинения и заявил, что в Чечне гомосексуалов нет. Правозащитные организации, ООН, Евросоюз, США призвали власти России тщательно расследовать все сообщения об актах насилия в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Министерство юстиции России после проверки заявило, что не обнаружило в Чечне ни геев, ни нарушений их прав.Уголовное дело возбуждено не было.
- По информации "Российской ЛГБТ-сети", последняя волна задержаний и пыток представителей ЛГБТ в Чечне началась в декабре 2018 года и продолжается до сих пор
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