Заявивший о пытках геев в Чечне Максим Лапунов подал жалобу в ЕСПЧ

Фотограф Максим Лапунов, первым рассказавший публично о пытках и преследованиях геев в Чечне, подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом "Коммерсанту" сообщили в "Комитете против пыток", юристы которого представляют интересы Лапунова.

В жалобе в Страсбургский суд заявитель указывает на нарушение российскими властями четырёх статей Европейской конвенции: о запрете пыток, о праве на свободу и личную неприкосновенность, о праве на уважение частной и семейной жизни и о запрете дискриминации.

Лапунов был первым и пока единственным, кто подал заявление в правоохранительные органы о своем задержании и пытках в здании управления уголовного розыска Грозного в марте 2017 года, отмечают правозащитники.

В ноябре прошлого года Ставропольский краевой суд признал законным отказ Следственного комитета России возбудить дело о пытках Лапунова в "секретной тюрьме" для геев в Чечне.

Тогда же Лапунов, которому продолжали поступать угрозы, уехал из России.