В Хакасии напавший на журналиста чиновник пожаловался на пострадавшего корреспондента в полицию. Глава Ширинского района Сергей Зайцев написал заявление с требованием возбудить уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти.

22 мая во время интервью телеканалу "Россия 24" Зайцев напал на журналиста Ивана Литомина. Чиновника спрашивали о плохом состоянии домов, построенных для пострадавших от природных пожаров несколько лет назад. Зайцев попытался выгнать Литомина из своего кабинета, а потом повалил его на пол.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной деятельности журналиста. Партия "Единая Россия" после инцидента исключила Зайцева из своих рядов, а также извинилась перед пострадавшим журналистом.

Сам чиновник заявляет о провокации. По его словам, съёмочная группа ворвалась в его кабинет в нерабочее время, а корреспондент "России 24" тыкал ему в лицо микрофоном.

В 2015 году в Хакасии от природных пожаров пострадали десятки деревень. 34 человека погибли, около пяти тысяч остались без жилья. Зайцев был осужден по обвинению в халатности и ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Но сразу после вынесения приговора чиновника освободили по амнистии к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.