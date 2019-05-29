Россельхознадзор частично поддержал запрет на ввоз продуктов россиянами

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей нужен, но не должен быть тотальным.

По мнению чиновника, "до абсурда доходить не надо", а следует выделить "вещи", которые несут большие риски, на них ввести запрет, сообщает ТАСС. На что конкретно нужно ввести запрет, не уточняется.

Глава Россельхознадзора добавил, что россиянам не будут запрещать ввозить продукцию животного происхождения весом до 5 килограммов, но "при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя". По словам Данкверта, такие запреты действуют "во всех цивилизованных странах", поэтому не нужно делать из этого предложения "большой проблемы".

В конце апреля Национальная мясная ассоциация​, куда входят крупнейшие российские производители мяса, птицы и изделий из них, предложила запретить гражданам России ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования. В ассоциации считают, что вместе с этими продуктами в страну могут попасть опасные вирусы животных. Минсельхоз разработал законопроект, в соответствии с которым часть продукции, ввозимой для личного пользования, может быть изъята для уничтожения.

Летом 2014 года Россия ввела продовольственное эмбарго, запретив ввоз некоторых продуктов из стран, которые поддержали санкции против Москвы после аннексии Крыма и за поддержку сепаратистов на востоке Украины. При этом разрешено ввозить в страну до пяти килограмм продукции животного происхождения; это должна быть готовая продукция в заводской упаковке.