Перчатка бесконечности. Игорь Сергеев – о русском и нерусском кино

События последнего времени в российской киносреде – перенос премьеры фильма "Мстители: Финал" ради отечественной ленты и радужный отчет министра Мединского о небывалых успехах российского кинематографа – по сути своей являются эпизодами одного и того же процесса. Речь идет об активной государственной поддержке отечественного кинематографа или, как выразился министр культуры, "предоставлении разного рода рыночных преференций".

Можно по-разному относиться к этому явлению и спорить об эффективности целевых бюджетных затрат. Но когда федеральный министр выдает сборы в кинотеатрах за безусловный критерий победоносного качественного роста, невозможно удержаться от параллели с сюжетом "Мстителей". В отличие от суперзлодея Таноса, министру Мединскому достаточно трех камней бесконечности – финансового, административного и политического.

Камень финансирования хранится в Фонде кино. Ежегодно Минкульт через Фонд кино выдает деньги на кинопроизводство и поддержку проката отечественных фильмов. Эта схема фактически превратилась в спонсорство элитарного клуба кинобенефициаров и круговорот конфликтов интересов. По статистике, которую приводит Мединский, с 2012 по 2018 год сборы отечественных фильмов в кинотеатрах возросли с 6,1 до 13,8 млрд рублей. При этом надо помнить, что Фонд кино почти всегда выделяет средства на безвозвратной основе, то есть создатели фильмов не должны возвращать государству ни копейки, сколько бы ни заработали. К примеру, из предусмотренных Минкультом 2,5 млрд рублей в 2019 году только 30 миллионов (чуть более 1%) будут выделять на условиях стопроцентной возвратности. Получается, что почти все получатели господдержки должны просто снять кино, а значит, обозначенные Мединским миллиарды почти целиком – чистые доходы кинопроизводителей. Стоит ли хвастаться возросшими сборами, когда рядовой зритель вынужден платить дважды, за билет на кинофильм и за его производство? Совершенно неясно, о каком "командном выигрыше" заявляет Мединский.

Но без камня административного воздействия такие киносборы были бы вряд ли возможны. Ведь речь идет о "беспрецедентно жесткой рыночной конкуренции с глобальным Голливудом". Дело в том, что Министерство культуры не только контролирует распределение денег российским кинопроектам, но и выдает прокатные удостоверения. Если министерство получает заявления на прокат фильмов сходной тематики или жанра, которые приходятся на одни и те же даты, то просит претендентов договориться между собой. Если этого не сделано, то министерство предлагает свои даты для проката. За последние годы такие манипуляции превратились в систему. Трижды не везло супергероям вселенной Marvel: кроме упомянутого "Финала" переносили премьеры "Эры Альтрона" и "Войны бесконечности". Просто в Минкульте были обеспокоены кассовым успехом отечественных картин "Миллиард", "А зори здесь тихие…" и "Собибор", так что "Мстители" трижды должны были уступить им место.

Только благодаря общественному резонансу "Войну бесконечности" вернули на первоначальную дату. В каждом из этих случаев министерству уступал прокатчик "Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг", совместная компания студий Disney и Sony, специально созданная для проката фильмов в России. Она активно прокатывает и российские картины, особенно те, что получили финансовую поддержку Минкульта: с 2015 года это 32 отечественных кинофильма, из которых 26 проектов поддержали Фонд кино или Минкульт РФ, и с каждым годом число таких лент растёт. Иностранные компании инвестируют и в производство российских картин, которые поддерживает государство: Sony Pictures участвовала в производстве "Сталинграда", "Притяжения" и "Льда", а Disney – "Последнего богатыря".

Отечественное кино жестко конкурирует с Голливудом при помощи Голливуда

С 2017 года в состав ключевого органа по выдаче бюджетных денег, экспертный совет Фонда кино, вошла представительница Disney в СНГ Марина Жигалова-Озкан, есть там и другие иностранные представители. Так что сговорчивость кинопрокатчика в переговорах с Минкультом вполне закономерна. Конечными бенефициарами "Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг" являются The Walt Disney Company и Columbia Pictures Corporation Limited. В свою очередь, "Уолт Дисней СНГ" учрежден Tada Incorporated и Tsn Inc. Одним из руководителей Eastern European Holdings Ltd числится член экспертного совета Фонда кино Марина Жигалова-Озкан. Так что отечественное кино жестко конкурирует с Голливудом при помощи Голливуда.

Политический камень позволяет министру Мединскому стимулировать производство кино на героико-исторические и патриотические темы, вплоть до "ручного регулирования". В фильмах о славных победах прошлого нет ничего плохого, но в искусственной среде рождается их избыток, а качество, если верить оценкам критиков, скорее страдает. Особенности финансирования фильма супружеской пары Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян "Крымский мост" – хороший пример того, к чему приводит ручное регулирование. Характерный признак государственного контроля отечественной киноповестки – критерии оценки результативности, которые Минкультуры выдвигает Фонду кино. С 2017 года доля профинансированных фондом кинокартин должна была составлять 80% от всех вышедших в прокат российских фильмов, а с этого года формулировка критерия стала более циничной – 80% от посещаемости всех отечественных фильмов. Получается, что политический камень помогает Мединскому вытеснить из кинотеатров не зарубежное, но скорее отечественное независимое кино.

Так в отечественной киносреде сформировалась система координат, в которой заработанные деньги – знак роста качества, искусственные преимущества – сателлиты здоровой конкуренции, а конфликт интересов при распределении бюджетных средств – только неприятная необходимость. И в этом системе координат логичной и непротиворечивой покажется даже идея запретить или максимально ограничить показ иностранного кино в отечественных кинотеатрах, чтобы российский кинематограф окончательно и бесповоротно победил. После такого щелчка бесконечности киноэлита заработает ещё больше денег, Минкультуры получит еще больше патриотических фэнтези и достигнет плановых показателей, а зритель будет обречен до конца дней выбирать в новогодние праздники между очередным фильмом про героический танк, очередными "Ёлками" и соблазном остаться дома.

Игорь Сергеев – эксперт некоммерческой организации "Трансперенси Интернешнл – Россия"

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции​