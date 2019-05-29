Бывший глава инвестиционного банка Morgan Stanley в России Райр Симонян рассказал о том, как западные инвесторы воспринимают сейчас российский рынок. В интервью изданию The Bell он назвал риски инвестиций в Россию "запретительными", а рынок — "маргинальным". Инвестировать в страну не будет возможно до того, как с экономики не будут сняты западные санкции, считает он.

Симонян в середине 1990-х стал первым россиянином, возглавившим иностранное подразделение инвестиционного банка Morgan Stanley, и проработал в этой должности 14 лет, а затем — руководил российским бизнесом крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS. Он консультировал IPO и слияния крупнейших российских компаний. Вот основные мысли из его интервью:

После кризиса 2008 года Россия резко стала маргинальным рынком, считает Симонян. Все каналы, через которые банки привлекали капитал, стали пересыхать. А после санкций делать в стране инвестбанкам стало окончательно нечего. "Приватизация с их участием потеряла смысл: из-за санкций стал возникать вопрос: хорошо, мы приведем эти деньги государству, а мы знаем, как оно будет их использовать?"

Значимость российских клиентов для иностранных банков падает. Затраты на обеспечение работы с российским бизнесом в соответствии с санкциями стали настолько непомерными, что стало проще не связываться с российскими активами. "Вероятно, они [российский бизнес] ищут новые юрисдикции, идут в Сингапур, Китай. Но это временные меры: Азия точно так же боится санкций".

​Санкции против России — работают как удавка. "Дышать тяжело, но жить можно". Но они не убивают. Даже менее крупные государства, чем Россия, умудряются годами выживать под санкциями.

В мае стало известно, что Morgan Stanley полностью уйдёт из России в первом квартале 2020 года. Об этом в отчете "дочки" Morgan Stanley за 2018 год. За последние три года волна закрытия офисов, сокращения бизнеса и увольнений затронула московские офисы глобальных банков, включая Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland и Credit Suisse, напоминает издание Finanz. Администрация Трампа и Конгресс готовят новый пакет санкций против российской экономики.