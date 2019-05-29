"Диссернет" обратится в суд из-за нового состава ВАК

Сообщество "Диссернет" обратится в суд из-за нового состава Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Об этом "МБХ медиа" сообщил сооснователь сайта, физик Андрей Заякин.

По словам ученого, акт правительства о назначении новых членов нарушает положение о ВАК, поскольку оно запрещает состоять в комиссии больше двух сроков. Сооснователь "Диссернета" настаивает на том, что ряд членов ВАК не соответствует этому критерию. Среди них – её председатель Владимир Филиппов, которого Заякин в связи с этим назвал "фактически самозванцем".

Решения людей, состоявших в комиссии больше двух сроков нужно считать недействительными, убеждён российский физик. Заякин уточнил, что вместе с группой активистов он намерен "досудиться" вплоть до Верховного суда с целью отменить постановление правительства о назначении новых членов.

При этом инициаторы иска не намерены добиваться возвращения в ВАК ряда ученых, которые вопреки желанию не были включены в её новый состав. Заякин объяснил это тем, что закон даёт премьер-министру Дмитрию Медведева право формировать комиссию из любых людей, если они соответствуют критериям.