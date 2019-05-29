"Диссернет" обратится в суд из-за нового состава ВАК

Сообщество "Диссернет" обратится в суд из-за нового состава Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Об этом "МБХ медиа" сообщил сооснователь сайта, физик Андрей Заякин.
По словам ученого, акт правительства о назначении новых членов нарушает положение о ВАК, поскольку оно запрещает состоять в комиссии больше двух сроков. Сооснователь "Диссернета" настаивает на том, что ряд членов ВАК не соответствует этому критерию. Среди них – её председатель Владимир Филиппов, которого Заякин в связи с этим назвал "фактически самозванцем".
Решения людей, состоявших в комиссии больше двух сроков нужно считать недействительными, убеждён российский физик. Заякин уточнил, что вместе с группой активистов он намерен "досудиться" вплоть до Верховного суда с целью отменить постановление правительства о назначении новых членов.
При этом инициаторы иска не намерены добиваться возвращения в ВАК ряда ученых, которые вопреки желанию не были включены в её новый состав. Заякин объяснил это тем, что закон даёт премьер-министру Дмитрию Медведева право формировать комиссию из любых людей, если они соответствуют критериям.
- Во вторник стало известно о том, что из состава ВАК пропал другой сооснователь "Диссернета" Михаил Гельфанд. По мнению российского биолога, причиной этого решения может быть его голосование за лишение ученой степени министра культуры Владимира Мединского. Вместе с Гельфандом тогда проголосовали и другие ученые, которых в итоге также не выбрали на второй срок, рассказал сооснователь "Диссернета". При этом он уточнил, что, по его мнению, в комиссии всё же осталось много "достойных" людей.
- ВАК – комиссия, состоящая из около 130 членов, которых выбирают на трёхлетний срок. В 2016–2019 годах 93 из них включили в принимающий решения президиум. ВАК курирует работу диссертационных советов российских университетов и проверяет уже защищенные диссертации.
- В 2017 году ВАК проводила проверку научной работы министра культуры Владимира Мединского, которого подозревали в плагиате при написании докторской диссертации. В результате разбирательства было принято решение не лишать Мединского ученой степени.
- В марте этого года ВАК подтвердила плагиат в диссертации депутата Госдумы Евгения Москвичева и лишила его научной степени.
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