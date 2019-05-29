Генпрокурор России призвал ужесточить закон об иноагентах

Генеральный прокурор России Юрий Чайка, выступая в Госдуме в рамках правительственного часа, призвал депутатов ужесточить закон об иностранных агентах. Об этом сообщает "Интерфакс".
Чайка предложил дополнить закон положениями, которые позволят включать в реестр иноагентов некоммерческие организации, финансируемые российскими юридическими лицами, если в числе их учредителей есть иностранцы.
Ранее в Минюсте заявили о росте зарубежного финансирования некоммерческих организаций, действующих на территории России, почти на четверть.
- Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Согласно документу, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. При этом критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены.
- Попавшие в реестр организации должны раз в полгода отчитываться о своей деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. За неисполнение закона грозит штраф до 300 тысяч рублей.
- В ноябре 2018 года был принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа. Позже Госдума одобрила поправки, позволяющие признавать иностранными агентами физические лица.
- На сегодняшний день в реестр иностранных агентов внесены более 150 некоммерческих организаций и СМИ, среди них – ассоциация "Голос", движение "За права человека", правозащитный центр "Мемориал", Комитет против пыток, Радио Свобода, телеканал "Настоящее время", "Голос Америки". Многие организации были неоднократно оштрафованы российскими судами.
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