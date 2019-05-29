Генпрокурор России призвал ужесточить закон об иноагентах

Генеральный прокурор России Юрий Чайка, выступая в Госдуме в рамках правительственного часа, призвал депутатов ужесточить закон об иностранных агентах. Об этом сообщает "Интерфакс".

Чайка предложил дополнить закон положениями, которые позволят включать в реестр иноагентов некоммерческие организации, финансируемые российскими юридическими лицами, если в числе их учредителей есть иностранцы.

Ранее в Минюсте заявили о росте зарубежного финансирования некоммерческих организаций, действующих на территории России, почти на четверть.