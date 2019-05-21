Минюст заявляет о росте финансирования некоммерческих организаций из-за границы почти на четверть. Такую оценку ведомство подготовило в ежегодном отчёте для Государственной думы. В нём рассказывается о работе НКО, в том числе включённых в реестр так называемых иностранных агентов. С данным ознакомилась Русская служба Би-би-си.
Минюст готовит этот доклад совместно с российской финансовой разведкой — Росфинмониторингом. Именно эта служба предоставляет данные о движениях средств для НКО. Согласно отчёту, в 2017 году российские НКО получили из-за границы 69,4 миллиарда рублей поддержки, в 2018 году — 85,9 миллиарда рублей. "Иностранные агенты" были профинансированы на 759 миллионов рублей в 2018 году, и на 603,5 — в 2017. Таким образом финансирование всех НКО выросло на 23,7 процента, а "агентов" — на 26 процентов, отмечает Би-би-си.
Всего в реестре Минюста числится 75 "агентов". Из них финансирование из-за рубежа в 2018 году получили 46. В этот список государство заносит организации, заподозренные в политической активности. В том числе — занимающиеся правозащитой, поддержкой здравоохранения и просвещением.
По данным Минюста, "агенты" в прошлом году в основном занимались поддержкой СМИ, просветительской деятельностью по здоровому образу жизни и профилактике ВИЧ, защитой прав больных ВИЧ и наркозависимостью, проектами сотрудничества и установления связей между Россией и скандинавскими странами и Финляндией.
- О необходимости заменить зарубежные гранты в правозащите российскими Владимир Путин заявил в 2005 году. Тогда же он выступил против защиты прав в России на деньги западных грантов. В 2012 году в России начал действовать так называемый закон об иностранных агентах. После его вступления в силу НКО в России практически невозможно существовать с иностранным финансированием.
- Согласно документу, любое НКО или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. При этом критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены. В 2017 году был принят закон, которые позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации.
- Законодательство об "иностранных агентах" в России раскритиковано в США, Евросоюзе и правозащитниками. Российским властям рекомендовано отказаться от термина "иностранный агент" и чётко определить понятие "политической деятельности" для НКО.
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