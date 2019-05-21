Минюст заявляет о росте финансирования некоммерческих организаций из-за границы почти на четверть. Такую оценку ведомство подготовило в ежегодном отчёте для Государственной думы. В нём рассказывается о работе НКО, в том числе включённых в реестр так называемых иностранных агентов. С данным ознакомилась Русская служба Би-би-си.

Минюст готовит этот доклад совместно с российской финансовой разведкой — Росфинмониторингом. Именно эта служба предоставляет данные о движениях средств для НКО. Согласно отчёту, в 2017 году российские НКО получили из-за границы 69,4 миллиарда рублей поддержки, в 2018 году — 85,9 миллиарда рублей. "Иностранные агенты" были профинансированы на 759 миллионов рублей в 2018 году, и на 603,5 — в 2017. Таким образом финансирование всех НКО выросло на 23,7 процента, а "агентов" — на 26 процентов, отмечает Би-би-си.

Всего в реестре Минюста числится 75 "агентов". Из них финансирование из-за рубежа в 2018 году получили 46. В этот список государство заносит организации, заподозренные в политической активности. В том числе — занимающиеся правозащитой, поддержкой здравоохранения и просвещением.

По данным Минюста, "агенты" в прошлом году в основном занимались поддержкой СМИ, просветительской деятельностью по здоровому образу жизни и профилактике ВИЧ, защитой прав больных ВИЧ и наркозависимостью, проектами сотрудничества и установления связей между Россией и скандинавскими странами и Финляндией.