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Суд приговорил социолога Петра Милосердова к 2,5 годам колонии по делу об экстремизме

Алексей Навальный и Пётр Милосердов (справа)

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Суд в Москве приговорил социолога Петра Милосердова к 2,5 годам колонии общего режима по обвинению в создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает "МБХ Медиа". По версии следствия, бывший член КПРФ создал экстремистское сообщество вместе с бывшим лидером запрещённой ДПНИ Александром Беловым (Поткиным). Правозащитный центр "Мемориал" признал Милосердова политзаключенным.

Милосердов был арестован в 2018 году. Его обвинили в создании "экстремистском сообществе" с националистом Александром Поткиным, осужденным в 2016 году. Организация была создана по просьбе казахского бизнесмена Мухтара Аблязов с целью изменения конституционного строя Казахстана, настаивает следствие.

Милосердов свою вину не признаёт. Он связывал обвинения в свой адрес с отказом давать показания против Белова. В начале февраля он заявдяд о том, что был избит конвоирами в Мещанском суде Москвы.

Милосердов в 2005 году баллотировался в Московскую городскую думу. Позднее он неоднократно участвовал в "Русских маршах". В 2007 году он был председателем исполкома националистического движения Народ, созданного Алексеем Навальным, Сергеем Гуляевым и Захаром Прилепиным. Он был одним из подписантов манифеста движения.

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