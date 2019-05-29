США указали на причастность Ирана к атаке на танкеры у берегов ОАЭ

К нападению на торговые суда у берегов Объединённых Арабских Эмиратов может быть причастен Иран. Об этом в ходе визита в Абу-Даби заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, Вашингтон почти уверен в том, что при нападении использовались морские мины иранского производства. Инцидент произошёл в середине мая.

Болтон также возложил ответственность на Тегеран за нападение с применением дронов на нефтяные станции в Саудовской Аравии и ракетную атаку на правительственный и дипломатический кварталы в Багдаде.

Иран отверг обвинения в нападениях. Ранее ответственность за нападение в Саудовской Аравии взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако Эр-Рияд заявил, что нападавшие действовали по указанию Тегерана.

Напряжённость в районе Персидского залива возросла в мае. 11 мая четыре танкера – два из Саудовской Аравии, один из Норвегии и один из ОАЭ - подверглись нападению у берега ОАЭ и получили различные повреждения. О пострадавших не сообщалось. Норвежские следователи назвали наиболее вероятным заказчиком нападения иранский Корпус стражей исламской революции. Через несколько дней неизвестные атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии и деловой квартал столицы Ирака. В Минобороны страны сказали, что выстрел был сделан из восточного пригорода Багдада - там располагаются отряды, поддерживаемые Ираном.