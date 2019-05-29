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В Петербурге открылась выставка в поддержку Свидетелей Иеговы

Фотография на выставке "Без свидетелей"

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В Санкт-Петербургском культурном центре Дом Галича открылась выставка "Без свидетелей". Это часть одноименного правозащитного проекта, посвящённого нарушению прав религиозных меньшинств.

Выставка рассказывает об истории Свидетелей Иеговы, о преследовании их в нацистской Германии и в современной России. В экспозиции представлены фотографии датского гражданина Денниса Кристенсена, осужденного на 6 лет колонии по обвинению в экстремизме, фото людей, которых пытали в Сургуте, фото конфискованных молитвенных домов.

Кристенсен единственный осужденный из многих Свидетелей Иеговы, в отношении которых возбуждены уголовные дела. По словам правозащитников, сейчас жесткому преследованию подвергаются около 200 верующих, и десятки тысяч находятся практически вне закона.

В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию Свидетели Иеговы экстремистской. При этом, как отмечал правозащитный центр "Мемориал", в решении суда "не приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".

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